Salisburgo: atmosfere romantiche aspettando il Natale

08:00 - Salisburgo offre una particolare atmosfera in tutte le stagioni dell'anno, ma nelle settimane che precedono il Natale diventa addirittura magica. Le strade del centro, ornate dalle caratteristiche insegne di ferro battuto, si colorano di allegre decorazioni natalizie, le vetrine luccicano di strenne e di dolci, belli e golosi come sculture da mangiare, mentre l'aria pungente dell'inverno è addolcita dal profumo di leccornie e vin brulè. I mercatini di Natale, situati in diverse zone del centro città, fanno a gara per affascinare i visitatori e invitarli ad assaggiare cento diverse delizie del palato, dolci e salate, e un tipico bicchiere di punch per cacciare il freddo.

Il mercatino di Avvento più antico e più grande di Salisburgo è quello allestito nella piazza della Cattedrale e nei suoi immediati dintorni: risale addirittura alla fine del XV secolo, ma sono molto suggestivi anche quelli più recenti di piazza Mirabell, dello Sterngarten, nel convento di St. Peter, nel quartiere Maxglan. Una parola a parte merita il mercatino della Fortezza Hohensalzburg, l'imponente castello che domina la città e dal quale si gode un superbo panorama: le mura massicce della fortezza circondano queste graziose bancarelle e trasmettono un'atmosfera speciale, in cui l'austerità del luogo fortificato fa da contrasto al clima di festa e di allegria che vi si respira, in un mix davvero particolare. Come in tutti gli altri mercatini di Avvento, si possono comprare gli oggetti più disparati legati al Natale: decori in legno, palline di vetro multicolori, piante aromatiche, oggetti in feltro tra cui cappelli, borse e pantofole, oppure guanti e babbucce di pelle imbottiti di lana. Tantissime le cose buone da mangiare, a cominciare dalle celebri "Palline di Mozart" in tedesco Mozartkugeln, i bon bon al cioccolato inventati nel 1890 dal pasticciere di Salisburgo Paul Fürst e da assaggiare in particolare nella celebre Café-Konditorei omonima (www.original-mozartkugel.com/). E per un tuffo nelle atmosfere natalizie, con in più un tocco all'insegna di Mozart, si può cenare al ristorante Stiftskeller St. Peter (www.stpeter-stiftskeller.at), fondato nell'anno 803 e considerato uno dei più antichi della Mitteleuropa. Dopo un aperitivo o un punch bollente nel cortile del ristorante, si cena in pieno clima natalizio e si gode anche un suggestivo concerto con le più celebri musiche mozartiane.



La grande protagonista delle bancarelle natalizie salisburghesi è la corona di Avvento, una particolare ghirlanda creata a partire da un serto di rami di abete, decorati e luccicanti, che reggono quattro grandi candele colorate. Le candele vengono accese in successione nelle quattro domeniche che precedono il Natale, nei momenti in cui la famiglia si riunisce in casa, per segnare il tempo di attesa dell'arrivo di Gesù Bambino. Questa decorazione non manca mai nelle case: a chi volesse comprarne una, le persone del posto raccomandano di collocarla sopra un piatto di porcellana di dimensione adeguata: è possibile infatti che la cera calda o una scintilla facciano prendere fuoco al ramo, ma la ceramica circoscrive efficacemente il piccolo incendio, senza far correre rischi al resto della tavolata o dell'abitazione. In vari momenti del periodo di Avvento, in particolare tra il 5 e il 6 dicembre, ma anche intorno all'Epifania, non è raro incontrare per le strade i curiosi personaggi chiamati Krampus, maschere diavolesche e spaventose con tanto di coda, frusta e catene, che accompagnano il corteo di San Nicola. Mentre il Santo distribuisce caramelle e dolci, i krampus corrono rumorosamente a caccia dei bambini "cattivi", agitando campanacci e fruste.



Uscendo da Salisburgo a caccia di altre atmosfere natalizie, è da visitare il mercatino di Hellbrunn, il castello che durante i mesi estivi ospita il celebre spettacolo dei giochi d'acqua. Un'altra esperienza molto particolare si può godere sul lago Wolfgangsee, situato a circa mezz'ora di strada da Salisburgo, tra le regioni del Salisburghese e dell'Alta Austria. Sulla sponda settentrionale del lago (http://wolfgangsee.salzkammergut.at/en) si possono visitare i tre suggestivi mercatini del Bambino Gesù nei villaggi St. Gilgen, St. Wolfgang e Strobl. Ma l'esperienza davvero speciale sta nella navigazione invernale sul lago utilizzando il battello che in periodo di Avvento collega St. Gilgen e St. Wolfgang: la navigazione dura circa mezz'ora tra scenari inconsueti e molto suggestivi, con la neve che arriva fin sulle sponde (è raccomandabile essere ben coperti per non soffrire troppo il freddo).



Chi vuole cenare e pernottare in questa zona può fare tappa a Strobl all'Hotel Bergrose (www.bergrose.at/it) in una calda atmosfera familiare. Questo albergo aderisce all'associazione Austria per l'Italia (www.vacanzeinaustria.com/) che riunisce hotel e ristoranti in cui si parla correntemente l'italiano, superando così ogni barriera e difficoltà linguistica. Offre questa comoda opportunità, per chi desidera pernottare a Salisburgo, il Romantikhotel GMachl a Elixhausen (www.gmachl.com/it) situato alle porte della città. Fondato nel lontano 1334 e gestito dalla stessa famiglia da ben 23 generazioni, questo albergo coccola i suoi ospiti in mille modi, ad esempio con ambienti molto accoglienti, una suggestiva piscina coperta allietata dal fuoco del caminetto, e una prima colazione deliziosa, con ben 147 prodotti diversi, tutti del territorio, e addirittura 52 varietà diverse di marmellate fatte in casa.