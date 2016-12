Rovaniemi: la casa di Babbo Natale

18:03 -

Quest’anno per le feste natalizie avete promesso ai vostri figli che avrebbero conosciuto il vero Babbo Natale? Bene, non vi preoccupate perché in Lapponia, a Rovaniemi, c’è un luogo dove il nonno con la barba bianca più conosciuto al mondo esiste per davvero e vi ha messo anche casa, con tanto di ufficio postale e villaggio per gli ospiti, l'Holiday Village. Un Natale all’insegna della magia

TRA ELFI, LETTERINE NATALIZIE E TRADIZIONI LAPPONI – Non appena giungerete a Rovaniemi, situata tra le colline di Ounasvaara e Korkalovaara a soli 10 km a sud del circolo polare artico, tra neve e paesaggi incantati sarà facile individuare il Santa Claus Village. Due dritte per tutti coloro che non vogliono perdere tempo nella ricerca del villaggio: casette in legno, un enorme bosco che lo circonda, renne ovunque, elfi e tanta allegria. Non volete arrivare impreparati e avete bisogno di dare un’occhiata in anteprima per riconoscere la città di Babbo Natale? Provate a collegarvi al sito www.santaclauselive.com, non solo vedrete le fattezze del villaggio ma potrete farvi un’idea di come vive il nonnino più dolce del mondo.



Nel villaggio, infatti, da qualche anno sono state attivate due webcam. Ma Claus Village non è l'unica casa lappone di Babbo Natale, l'altra dimora è il SantaPark, un suggestivo parco a tema che riproduce la grotta, scavata nel monte di Korvaruturi, nella quale abita e lavora Babbo Natale. Il parco è aperto tutto l'anno e custodisce varie attrazioni, tra cui negozi per lo shopping natalizio, una galleria con sculture di ghiaccio, il laboratorio segreto degli elfi, lo studio di Babbo Natale, la cucina di Pan di Zenzero, il parco giochi e il locale in cui la slitta di Babbo Natale viene parcheggiata in attesa di trasportare i doni.



Inoltre, nel Santa Park è possibile assistere a molti spettacoli sulle tradizioni lapponi mentre si gusta una buona e calda bevanda e qualche cibo tradizionale. Anche nel Parco, come nel Santa Claus Village, è possibile spedire pacchi e cartoline con un timbro speciale. Inoltre, per tutti coloro che vogliono pernottare per più giorni, c’è sempre il Santa Claus Holiday Village con le sue deliziose casette in legno e ogni tipo di comfort per vivere una vacanza spensierata. L'Holiday Village si trova a otto chilometri dal centro di Rovaniemi. In più per tutti coloro che vogliono conoscere le tradizioni secolari natalizie finlandesi e internazionali c’è sempre la nuova casa di Natale che ospita una mostra dedicata a questi temi.



Per maggiori informazioni: www.visitrovaniemi.fi

