Lisbona: il lato romantico della città

19:53 - Lisbona, capitale lusitana, con le sue intricate stradine, la sua atmosfera misteriosa, i parchi e i giardini esotici è una delle mete europee più romantiche e raffinate. Allora perché non abbandonarsi a tutto questo fascino elegante per trascorrere qualche giorno in compagnia della propria persona del cuore? Non si sa mai che tra una cena a lume di candela e una nota di Fado arrivi la tanto attesa dichiarazione d’amore…Il romanticismo di Lisbona è capace di fare miracoli.

– Un perfetto itinerario a due non può che cominciare dalla parte più antica della città dove si trova l'unico esemplare rimasto a Lisbona di architettura gotica:. Una volta visitato l'affascinante architettura e dopo aver passeggiato mano nella mano lungo le stradine tipiche della città (fate attenzione alle bellissime greche che fanno da contorno ai marciapiedi, sono delle vere e proprie opere d'arte) e solo dopo aver gustato uno dei tanti dolcetti tipici accompagnato da un, dirigetevi verso il giardino e ildove potrete godere di uno dei più bei panorami al mondo.E se a tanta magia vorrete aggiungere un po' di shopping d'alto livello, proseguite lungo. Qui potrete curiosare tra alcuni dei più interessanti. Infine da non lasciarsi sfuggire è una visita aldi fronte all'omonima Basilica in stile tardo barocco e neoclassico.Tracon i mosaici della calçada portuguesa, si raggiunge anche la celebre. Qui chi ambisse a coronare il proprio sogno romantico e acquistare un pegno d'amore non dovrà far altro che percorrere il lungo viale che collega Praça dos Restauradores con Praça Marquês de Pombal, popolata dalle più celebri boutique come Burberry, La Perla, Louis Vuitton, Miu Miu, Escada, Hermès e Cartier.E se proprio non avete idea di dove soggiornare, non vi preoccupate perché Lisbona in materia di intimità e raffinatezza non è seconda a nessuna capitale europea. Molti hotel propongono infatti anche speciali pacchetti per una fuga a due durante le feste, perfetto come dono natalizio o per trascorrere un Natale o Capodanno indimenticabile a Lisbona. Le coppie appassionate di gastronomia e musica, possono immergersi in location caratteristiche che offrono performance canore dal vivo e una selezione di pietanze curate in ogni dettaglio. Chi volesse infatti conoscere appieno la cultura lusitana e assaporare pietanze tradizionali lasciandosi cullare dalle note del fado o di altre, potrà segnarsi in agenda tra le migliori opzioni il Café Luso e i ristoranti Can The Can e Barrigas, qui sono di casa i sapori mediterranei.