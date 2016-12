Lisbona: charme e tradizione sul fiume Tago

12:00 -

Lisbona, l’affascinante capitale del Portogallo, è un miscuglio perfetto di charme, tradizione, cultura e paesaggi incantevoli, quelli del fiume Tago che placidamente la bagna. E per i più golosi la bella città regala esperienze gastronomiche, a cinque stelle! Un viaggio completo in tutti i sensi.

- Una volta raggiunta Lisbona e dopo aver rigorosamente cominciato la giornata con una deliziosa e tipica c, da gustare all’omonima pasticceria in Rua de Belém, il primo luogo da raggiungere è sicuramente la salita all’da dove a colpo d’occhio potrete vedere la piazza più grande della città:, il quartiere centrale di Lisbona chiamato, laMa una visita alla città non può essere completa se non si è gustata la bellezza deluno dei monumenti più importanti della città. Costruito a partire dal 1502, in onore del ritorno del navigatore Vasco de Gama dal viaggio che gli permise di scoprire la rotta verso l’India, presenta uno stile manuelino con elementi decorativi tardo gotici e rinascimentali talmente belli, da farlo rientrare nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, insieme alla vicina Torre di Belém. Particolarmente apprezzato per la sua bellezza e atmosfera di pace è il chiostro.Dopo tanta arte, storia e cultura ora non vi resta che inebriarvi die di gustare un buon bicchierino di. Dove andare per godere di queste due gioie dei sensi? Per regalare un po’ di felicità alle vostre orecchie, il posto giusto è l’anticodove in moltissimi bar e ristoranti è uso intonare il, un genere di musica popolare portoghese eseguito da una piccola orchestra formata da una voce che canta di donne, dell’amore per la sua città e delle miserie della vita, accompagnata generalmente da una guitarra portuguésa e da una viola d o fado. Mentre nei locali di, rinominata anche Rossio della Ginjinha, potrete assaggiare la ginginha.Infine non perdetevi il divertentissimo. Vi porterà alla scoperta deglidella città. Il tram storico 28 parte da Rua da Conceição e dà una panoramica sui quartieri più noti della città come la Baixa, il Chiado e il Barrio alto.- Per tutti i viaggiatori raffinati imperdibile è la prestigiosa, il lungo viale che collega Praça dos Restauradores con Praça Marquês de Pombal, costellata da boutique dove trovare i brand più celebri . Di grande interesse anche i teatri e i palazzi, a cui si aggiungono idove sedersi comodamente ad osservare la movida sorseggiando un calice di vino. I palati sofisticati poi troveranno soddisfazione potranno lasciarsi sedurre da una cena ricercata alIl menu, curato dall’Executive Chef- Daniel Schlaipfer, propone piatti della tradizione portoghese con tocchi della migliore cucina francese. Da provare il branzino al sale grosso con verdure saltate, patate novelle e insalatina, piatto per due persone a € 58. Da segnarsi in agenda anche un tour nel quartiere Bairro Alto, che vanta un ricco ventaglio di negozi di abbigliamento e design di artisti locali, ricche librerie intime e sale da tè. Nelle immediate adiacenze, poi c’è il, il quartiere di Lisbona dall’allure eclettica e sofisticata per eccellenza: qui è possibile imbattersi in giovani artisti e intellettuali che fanno della zona un punto d’incontro tra scuole di arte e teatri.Per maggiori informazioni: www.visitlisboa.com Per sapere che tempo fa a Lisbona, consulta le previsioni di Meteo.it Non vedete l'ora di raggiungere Lisbona? Ecco a voi il video adatto tratto dall'archivio di Donnavventura