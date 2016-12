L'Olanda di Rotterdam

12:08 - Seconda città d’Olanda, Rotterdam è un luogo in cui passato e presente convergono. Il suo porto di classe mondiale, l'architettura moderna, un’arte d'avanguardia e una grande cultura rendono questa città una metropoli eccezionalmente magnetica che deve molto alla sua capacità di rinnovarsi. Continuamente. Interamente rasa al suolo durante la seconda guerra mondiale, è stata ricostruita nei decenni successivi e oggi è diventata un museo a cielo aperto in costante evoluzione.

Ma c’è un altro luogo ancora più legato al passato e alla storia della città, un luogo che ti fa vibrare l’anima ancora oggi: si tratta dell’Hotel New York ( www.hotelnewyork.nl/nl ) un tempo sede centrale dell’Holland Amerika Lijn da cui sono partiti migliaia e miglia di emigranti alla volta dell’America. Bene, questo hotel situato all’estremità del Wilhelminapier, pur circondato da edifici ultra moderni, ha conservato l’atmosfera di allora e non è l’unico. Basti pensare al vicino New York Barbershop ( www.newyorkbarbershop.nl/frameset.htm ) che, con la sua aria vintage, è considerato tra i migliori al mondo. Ma attenzione, perché all’altro lato del canale, subito dopo aver percorso il Rijnhavenbrug, l’atmosfera old style riserva non poche sorprese. Il Katendrecht, un tempo tra le zone più malfamate della città, è ora uno dei quartieri più trendy di Rotterdam a tal punto da richiamare giovani che qui decidono di vivere o di aprire le proprie attività. È il caso di Paul Posse ( www.hardromance.com ), tra i più noti fashion photographer del momento, che proprio in un capannone dismesso di quest’area ha aperto non solo il suo studio fotografico, ma anche uno dei locali oggi più in voga, il Posse Espresso Bar: un sapiente mix di caffè e cibo di qualità, arte, fotografia e musica in un’atmosfera d’altri tempi.