Hotel d'Europa: qui il bar è più trendy

08:00 - Per voi il viaggio perfetto deve prevedere un hotel con tanto di bar di tendenza in modo da poter dedicare almeno una mezz’oretta al giorno alla degustazione di cocktail, vini pregiati o semplicemente di un buon caffè accompagnato da un gustoso dolcetto? Bene, HotelTonight ha selezionato una rosa di hotel sparsi in Europa con tanto di bar dove poter sorseggiare il vostro cocktail preferito senza dover fare troppa strada.

– Non avete intenzione di spostarvi dall’Italia? Allora avete tre opzioni di viaggio:soggiornando pressodove potreste alloggiare pressoe infinesoggiornando presso il. Il primo è situato in uno dei quartieri più vivi della città nelle cui vicinanze si trovano i locali e i punti d’incontro più trendy e alla moda di Milano. L’hotel poi, per quanto riguarda la degustazione di cocktail è imbattibile, un vero e proprio campione nelle reinterpretazioni di vecchi cocktail. L’architettura del locale è poi una vera chicca, unica nel suo generesi trova invece a pochi minuti sia dal centro storico della città che da Ponte Vecchio. Ma con la fantastica vista che si gode dal terrazzo panoramico per voi sarà dura uscire dall’hotel resistendo alla tentazione di un buon bicchiere di vino sorseggiato in piacevole compagnia ammirando la città dall’alto, magari al tramonto. Infine, situato a poca distanza da Roma Termini, non solo offre(stagionali), perfette come location per sorseggiare il vostro cocktail, ma ancheanch'essi all'ultimo piano e altrettanto suggestivi il tutto attorniato da un design ultramoderno e minimalista.Se invece preferite uscire “da casa” per viaggiare in giro per l’Europa vi si aprono moltissime altre opportunità di scelta. In, precisamente a, c’è ilche offre ai suoi ospiti tanti vantaggi tra cui l'accesso gratuito ad un buffet permanente su ogni piano (con torte, dolci e caffè!) e una biblioteca multimediale con libri, film e musica. In, nel cuore di, l‘è famoso per le sue numerose ed eleganti aree lounge dislocate in diverse zone dell’albergo. Tra le tante aree relax non lasciatevi sfuggire quella posta al terzo piano che si apre su un terrazzo di 300m² pieno di piante e poltrone. Sempre ac’è loby Kempinski, nel cuore di Londra.L’hotel è un luogo senza tempo, dove eleganza e tradizione creano un stato di calma lontano dalle caotiche strade londinesi. Qui unallo storico American Bar è un must-drink, non importa da quale parte del mondo veniate. Mentre a Brighton, c’è sempre il Myhotel che con il suo design contemporaneo e i suoi cocktail del bar Merkaba è pronto a farvi trascorrere giornate interessanti. Amate le atmosfere francesi? Allora non vi resta che scegliere tra le il. Il primo offre una Spa, i piatti raffinati del Le Comptoir de Sèze e un bar con una grande varietà di cocktail disponibili insieme a rari ed esclusivi alcolici e vini pregiati da sorseggiare in un’atmosfera unica. Infine a Lione potreste alloggiare presso il Mama Shelter, struttura firmata da Philippe Starck, un luogo coloratissimo, funky, chic, industriale e hi-tech.Per maggiori informazioni: www.hoteltonight.com Per conoscere il meteo sulle località europee in tempo reale, consulta le previsioni di Meteo.it Non vedete l'ora di gustare un buon cocktail? Nell'attesa di partire potreste sempre cominciare a prepararne uno "casalingo"...