Gozo, l'isola della gioia

12:14 - Il suo nome in castigliano vuol dire Gioia. Questa terra che promette bene è l'isola di Gozo, una delle tre terre che compongono l'arcipelago di Malta. Se anche voi siete tra quelli che rimpiangono le temperature calde, il mare e quell'atmosfera di spensieratezza tipica dell'estate, è arrivato proprio il momento di preparare le valigie e concedersi qualche giorno sulle coste di Gozo per vivere 100 momenti di felicità, così come promette l'Ente del Turismo della splendida isola.

GOZO, 100 MOMENTI DI FELICITA' - 67km², 31000 abitanti, Gozo si dice sia l’isola sorella di Malta. Avvolta dal mistero della leggenda raccontata da Omero, secondo la quale proprio sull'isola di Gozo la ninfa Calipso tenne prigioniero per 7 anni Ulisse, questo magnifico lembo di terra è raggiungibile da Malta con un quarto d'ora di traghetto (in partenza da Cirkewwa). Solo pochi minuti di viaggio per godere poi di giorni interi da vivere in un vero e proprio paradiso terrestre in miniatura. Qui il verde della natura si confonde con il blu del mare e spiagge e calette meravigliose sono la cornice di una vita scandita da ritmi lenti e dettati dalla natura.

Centro vitale di questa stupenda terra è la città di Vittoria, detta ancge Rabat, là dove potrete vivere la magia del mercato, il It-Tokk. Altri luoghi da visitare sono poi i due borghi di pescatori di Marsalforn e Xlendi, dove potrete gustare i migliori piatti di pesce del mediterraneo. Per tutti gli appassionati di archeologia, imperdibili sono i magnifici templi di Ggantija mentre per gli amanti delle immersioni il mare offre coralli e abbondanza di pesci da far invidia alle più rinomate mete esotiche.

In più se desiderate scoprire tutti i "100 momenti di felicità" che offre l’incantevole isola, l’Ente del Turismo offre un esauriente elenco dove trovare ogni tipo di suggerimento, luogo ed esperienza da non perdere assolutamente una volta giunti a Gozo. Che siate appassionati di storia, archeologia, immersioni, mountain bike, rock climbing, oppure del dolce e saporito “far niente”, siate pur certi che “Gioia” vi offrirà almeno un’occasione per trascorrere un soggiorno indimenticabile.