Dublino in festa con il Festival Season

Un’ondata di eventi, intrattenimento e divertimento per il Festival Season di Dublino. La città che ama far festa si veste di mille colorati appuntamenti e si trasforma durante tutto il mese di ottobre in un immenso party all’aperto. E Dublino diventa il cuore dell’arte drammatica, dell’architettura, della moda, delle idee innovative e della birra. Impossibile non amare Dublino, le sue bellezze e il suo spirito allegro.

UN AUTUNNO COOL E DIVERTENTE CON IL FESTIVAL SEASON - Poiché il 2013 è l’anno del Gathering, 365 giorni in cui si festeggia l’Irlanda e tutto ciò che è irlandese, il calendario del festival si articola in filoni dedicati all’emigrazione irlandese, al ritorno in patria e all’influenza culturale nel mondo. Per l’occasione sono stati invitati talenti mondiali legati in qualche modo con il Paese. E così ,artisti, scrittori, miti della musica, innovatori e nuovi personaggi di successo convergeranno su Dublino. Per tutti gli amanti dell’architettura, il festival prevede dal 4 al 6 ottobre l’Open House Weekend. Gli edifici storici di Dublino aprono le loro porte ai visitatori e mostrano le loro meraviglie architettoniche.

Tesori che abbracciano secoli di storia: dal periodo vichingo evidente nelle strette viuzze medievali, alle piccole chiese antiche, dalle imponenti piazze georgiane ai simboli del moderno design. L’ingresso gratuito è garantito in oltre 100 importanti edifici storici e contemporanei. Inclusa nella visita anche spiegazioni effettuate da guide, architetti ed appassionati. Amate il teatro? Bene, Dublino ha pensato anche alle esigenze degli appassionati di quest’arte così antica con la proposta del Dublin Theatre Festival presente in città fino al 13 ottobre, il più antico festival del teatro in Europa. L’edizione corrente metterà in scena una serie incredibile di produzioni irlandesi e internazionali fra cui premieres fantasiose per un numero di oltre 500 spettacoli.

Dal 25 al 27 ottobre, l’appuntamento è invece con il terrore. Torna infatti a Dublino Dracula con la l’evento dedicato al creatore dell’elegante conte diabolico, Bram Stoker. E come festeggiare il sinistro personaggio se non con proiezioni, spettacoli teatrali, passeggiate guidate attraverso la Dublino vittoriana, laboratori di scrittura horror e una serata spettrale a sigillo della vampiro mania. Mentre dal 3 al 5 ottobre, l’appuntamento è con la musica e l’Hard Working Class Heroes, pronto a celebrare 100 tra gruppi musicali e solisti più originali d’Irlanda.

www.visitdublin.com/event/dublin_festival_season TANTI BUONI MOTIVI PER AMARE DUBLINO - Una volta giunti in città per il Season Festival, non potrete lasciare Dublino se non avete:

-visitato almeno uno dei tanti e importanti musei tra cui: The Little Museum of Dublin; il divertente e particolare The Dolls Hospital & Museum; il National Leprechaun Museum , dedicato alle tradizioni e ai miti della cultura celtica e il meno conosciuto il Revenue Museum, nascosto nella cripta della Chapel Royal;

-fatto il giro della città in bici scorrazzando nei Docklands su un mezzo della Glide Segway Tour o partendo dalla magnifica Jeanie Johnston Tall Ship lasciandosi incantare dalla bellezza del fiume

- trascorso una serata al tavolo di uno dei 1000 pub della città. I più caratteristici sono sicuramente: The Stags Head, Toners, o Ryans of Parkgate Street. Imperdibili sono anche i qualche gastro pub, come il Mulligans of Stoneybatter che propone anche una vasta selezione di birre e whiskey artigianali, e ancora il premiato Exchequer

-passeggiato lungo la costa dopo un emozionante giro in motoscafo o dopo una quieta traversata in kayak a Dun Laoghaire. Se invece preferite gli sport d’acqua a Seapoint potrete fare kitesurf. Infine per chi desiderasse trascorrere qualche momento rilassante disteso su una bella spiaggia ad aspettarlo ci sono sempre le spiagge di Dollymount Strand, Donabate e Portmarnock.

- gustato una tazza di caffè o tè in uno dei locali più famosi della città come il Bewleys Café in Grafton Street, una vera e propria istituzione che ha giocato un ruolo essenziale nella vita letteraria, artistica e sociale di Dublino fin dalla sua inaugurazione nel 1927. Per i più golosi invece imperdibile è il The Queen of Tarts con le sue magnifiche torte. Infine per gli amanti del sushi c’è il Wall and Keogh.

- visitato uno dei tanti luoghi curiosi della città. Ad esempio, se scendete nella cripta medievale di Christ Church Cathedral vi capiterà di imbattervi in una vera curiosità: i corpi mummificati di un gatto e di un topo, ribattezzati scherzosamente Tom and Jerry. Nella stessa cattedrale è conservato il cuore di St Laurence O’Toole, santo patrono di Dublino. Se amate il cinema, andate all’Irish Film Institute, situato in un edificio seicentesco a Temple Bar, e gustatevi un film oppure uno spuntino nella caffetteria dell’istituto. Infine per chi non lo sapesse a Dublino, nella Whitefriars Street Church , sono conservate le reliquie di San Valentino

