Capitali europee: qui lo shopping è più bello

15:19 - Fare shopping è una delle attività preferite dai viaggiatori. Si compra di tutto: souvenir, prodotti locali, cose buone da mangiare. Sotto Natale, poi, il fatto di trovarsi in una città straniera permette di acquistare doni originali e un po' diversi dal solito per fare colpo su amici e parenti. Le capitali europee più amate dai turisti di tutto il mondo, quando scatta la voglia di shopping sono, nell'ordine, Parigi, Roma e Londra.

La classifica delle migliori capitali europee per lo shopping arriva da TripAdvisor®, il sito di viaggi più grande al mondo. Roma, dunque, precede Londra (al terzo posto) ma batte nella classifica nazionale la rivale Milano, superandola con un buon margine di preferenze. Regina indiscussa dello shopping è la blasonatissima Parigi: a spasso tra gli Champs-Élysées o a Place Vendôme, fare acquisti è un piacere che non incontra uguali in tutta Europa. Dopo Parigi, Roma e Londra, i viaggiatori hanno espresso il loro gradimento, nell'ordine, per Dublino, Amsterdam, Berlino, Madrid, Vienna, Lisbona e Bruxelles.

La classifica è basata sul numero totale di attività commerciali per lo shopping, il numero attività commerciali per lo shopping con un buon punteggio, la frequenza con cui la parola shopping è menzionata nelle recensioni relative alla destinazione e il punteggio medio delle recensioni che parlano di shopping in tutte le lingue applicabili su TripAdvisor.com.



“In vacanza gli occhi dei viaggiatori si posano spesso oltre che sulle bellezze offerte dai luoghi anche sulle vetrine dei negozi, ancor di più durante il periodo che precede il Natale” ha dichiarato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “I viaggiatori in cerca di idee per i regali potranno prendere ispirazione da questa classifica per individuare le migliori destinazioni europee dove fare i propri acquisti seguendo i suggerimenti dei viaggiatori di TripAdvisor. Per unire l’utile al dilettevole!”.