Aurora boreale: incanto nella Lapponia finlandese

Desiderate un viaggio dove la natura si mostra spettacolare e grandiosa? Bene, allora cominciate ad immaginare paesaggi sconfinati, natura incantata e una luce particolare, quella dell'aurora boreale. In poche parole: la Lapponia finlandese. Un viaggio tra realtà e magia

- Vi siete mai chiesti come si genera il fenomeno dell’aurora boreale? La risposta scientifica attribuisce il fenomeno a “particelle cariche che il vento solare trasporta verso la Terra e che, a contatto con la nostra atmosfera sprigionano energia sotto forma di luce” mentre, secondo un’, a provocare tutta questa bellezza di luci e giochi di disegni circolari nel cielo sarebbe stata una volpe, che correndo sulle alture artiche avrebbe letteralmente acceso il cielo grazie a delle piccole scintille scaturite dal contatto tra la sua coda e la fitta coltre di neve. A dare ancora più credito alla versione leggendaria, l’etimologia del nome finlandese dell’aurora boreale:. A voi la scelta della versione che vi convince di più!In Lapponia, l’aurora boreale fa capolino ben 200 volte all’anno. I luoghi migliori per osservare questo spettacolo della natura così particolare sono genericamente tutti quelli situati nella parte. Ma se volete essere ancora più sicuri di godere di questa magia,sono i luoghi che promettono una maggiore visibilità del fenomeno. Il periodo dell’anno migliore sono l’(da settembre a marzo). Mentre il momento migliore della giornata le due ore immediatamente prima e dopo la mezzanotte. Un consiglio: non vi distraete nemmeno un momento perché lo spettacolo potrebbe durare solo 20 secondi.L’idea della Lapponia e dell’aurora boreale è nelle vostre corde ma non avete idea di dove alloggiare? Un hotel veramente particolare, situato sulle alture dinei pressi del. Qui, avrete la possibilità di alloggiare o in un tradizionale igloo di neve o in unche permette di ammirare l’aurora boreale a temperature miti e accoglienti.– Un buon cacciatore di aurora boreale per prima cosa si deve assicurare che ilsia. Una volta accertatosi di questa condizione basilare, l’esploratore del cielo deve necessariamente non distrarsi mai. L’aurora potrebbe durare solo pochi secondi e poi non ripresentarsi più. Bene, vi siete appuntati queste dritte? Ora non vi resta che sdraiarvi al buio con i naso all’insù e aspettare, magari mano nella mano con il vostro amore, o in compagnia di qualche amico, che la natura vi regali uno degli spettacoli più belli al mondo. La vostra pazienza verrà ripagata.Per maggiori informazioni: www.visitfinland.com E se siete curiosi di conoscere anche la Lapponia svedese, ecco a voi il video adatto