A Vilnius tra luci, musica e mercatini

La capitale della Lituania, Vilnius, è pronta ad agghindarsi di luci, musica e mercatini per accogliere al meglio il Natale. Un’occasione unica per conoscere quello che è stato definito uno dei centri storici in stile barocco tra i più estesi e meglio conservati d'Europa, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO.

VILNIUS SI PREPARA AL NATALE – Il Natale è alle porte e la città di Vilnius, dal 30 novembre, sarà un trionfo di luci sparse nelle innumerevoli stradine della città vecchia dove sarà un piacere passeggiare alla ricerca di un regalo speciale, riscaldati dal suono dei cori natalizi e dal tepore del vin brulé. E se non volete perdere nemmeno un momento della fantastica atmosfera, fate in modo da giungere a Vilnius per le ore 17 quando verrà acceso l’Albero di Natale principale della città nella Piazza della Cattedrale. Ma lo spettacolo non finisce qua. Sempre in piazza della Cattedrale vi aspetta un suggestivo evento audiovisivo: “Musiche del Paradiso”. Durante la stessa giornata vengono ufficialmente accese le decorazioni delle strade della città vecchia, mentre nella Piazza del Municipio viene aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio dove divertirsi per tutto l’inverno.



Infine, sempre in data 30 novembre, nel Municipio di Vilnius viene organizzato un mercato di beneficienza, unico nel suo genere: al suo interno si possono trovare oggetti fatti a mano dalle mogli degli ambasciatori di Paesi stranieri residenti in Lituania e dei rappresentanti delle organizzazioni pubbliche oltre a decorazioni di Natale, dolcetti e souvenir.



Mentre per i più piccoli o per gli eterni bambini, dal 1 dicembre al 7 gennaio, in città ci sarà il trenino di Natale pronto a portare i suoi ospiti alla scoperta di Vilnius, allietati da musiche natalizie e dalla presenza di Babbo Natale, dei Tre Re Magi e da simpatici elfi. Il treno inizia il suo percorso nella Piazza del Municipio, prosegue poi per le vie del centro, Pilies street e Gediminas avenue, passando di fronte al Palazzo del Parlamento.



Siete dei veri e propri amanti dei mercatini di Natale? Bene, Vilnius, dal 5 al 29 dicembre, ospita in Piazza della Cattedrale uno dei mercatini più scintillanti d'Europa. Preparatevi a innumerevoli casette di legno dove poter acquistare specialità gastronomiche, oggetti di artigianato in ceramica e vetro, gioielli e decorazioni venduti direttamente dai produttori. Durante il periodo natalizio vengono poi organizzati numerosi eventi musicali tra cui il più importante è il Christopher Christmas che per tutto il mese di dicembre porta nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Caterina concerti di musica da camera, jazz e Christmas Carol.



Da non perdere, i concerti speciali per il Natale della Filarmonica Nazionale della Lituania, come lo spettacolo in programma per il 15 dicembre con la Jazz Island Vocal Ensemble che si esibirà in canzoni tradizionali lituane e jazz. Ma le sorprese non finiscono qua perché, dal 25 al 30 dicembre, la facciata laterale della Cattedrale di Vilnius si trasformerà in un grande schermo sul quale è proiettata la favola “Miracolo del Natale” in tre dimensioni che racconta la storia della città di Vilnius e le sue tradizioni legate al Natale. L’installazione è realizzata dall’azienda audiovisiva danese WeCreateMagic, in collaborazione con artisti lituani.



Infine, durante il giorno di Natale, in città viene acceso alle ore 18 l’albero di Natale più grande di tutta la Lituania: la Torre della Televisione. Una curiosità: per addobbare l’edificio più alto del Paese occorrono 6km di ghirlande. L’evento è seguito da spettacoli pirotecnici intorno alla torre.Anche dopo il Natale, i festeggiamenti non finiscono. Un appuntamento da non perdere è la Christmas Race che si tiene il 30 dicembre per il 38° anno consecutivo, una corsa per le strade di Vilnius a cui partecipano centinaia di persone vestite da Babbo Natale che salutano il vecchio anno e danno il benvenuto a quello nuovo.