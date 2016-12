4 dicembre 2013 A Stoccarda uno dei mercatini di Natale più antichi del mondo Luci, musica, specialità alla cannella e un pizzico di medioevo: nella città tedesca e nei suoi dintorni è già tempo di assaporare il vero spirito natalizio Tweet google 0 Invia ad un amico

11:40 - Non tutti i mercatini di Natale sono uguali. Lo sanno bene nella regione del Baden- Württemberg dove la competizione si riaccende tutti gli anni. Mentre Stoccarda è uno dei più antichi e più grandi di Germania, la vicina Esslingen, con il suo mercatino medievale, strappa il primato di originalità. Mentre Ludwigsburg conquista per la sua raffinatezza barocca.

A STOCCARDA VINCE LA TRADIZIONE - fino al 23 dicembre il centralissimo quartiere attorno al Castello Nuovo, Piazza Schiller e Piazza del mercato, diventa il cuore pulsante della città.

Aperto tutti i giorni fino all’antivigilia, il mercatino non è solo il luogo perfetto per trovare i regali da mettere sotto l’albero, ma è soprattutto un posto magico dove ritrovarsi per assaggiare specialità della cucina tedesca, dai deliziosi Holzofendinned, ai vari tipi di wurst e carne arrostiti, rigorosamente accompagnati da senape, continuando con lo Stollen, il pane con l’uvetta e gli Spekulatius, i biscotti alla cannella, per terminare con i lebkuchen, i dolci natalizi tipici.

Ma non solo: tutti i giorni alle ore 18 l’appuntamento imperdibile è alla corte rinascimentale del Castello Vecchio dove ascoltare i concerti natalizi, sorseggiando un bollente glüwein.

Oltre i 287 stand di legno con in tetti decorati da abeti, renne, tipici soldatini di legno e presepi, che ogni anno fanno a gara per aggiudicarsi il premio alla bancarella migliore, nella vicina Karlplatz sorge il Villaggio finlandese del Natale dove gustare birra nordica, salmone alla fiamma e prosciutto di renna.

Orari: fino al 23 dicembre. Lunedì – sabato: ore 10.00 – 21.00; Domenica ore 11.00 –21.00



La vicinissima cittadina di Esslingen trova nella sua storia lo spirito originale per un mercatino natalizio che è anche un viaggio nel passato. Il borgo originale (uno dei pochi conservati in Germania) e le sue case a graticcio fanno da perfetta cornice al mercatino medievale dove trovare commercianti e osti abbigliati in costumi d’epoca, tintori e cenciaioli, fabbri e soffiatori di vetro. Per i più piccoli e non solo c’è anche un’area dei giochi medievali tutti da provare.

Orari: fino al 23 dicembre tutti i giorni ore 11.00 – 20.30



A pochi minuti di S-Bahn da Stoccarda si trova la cittadina barocca di Ludwigsburg dove fino al 22 dicembre si svolge il mercatino di Natale con le sue arcate illuminate, gli angeli dorati e oltre 175 bancarelle.

Non mancano gli spettacoli per bambini con marionette, prestigiatori e clown, oltre ai concerti sulla palco della piazza. E se poi volete concedervi una pausa dalla folla del mercatino c’è la caffetteria del MIK, l’interessante museo cittadino fresco di inaugurazione, dove vi accoglieranno per svelarvi molte curiosità sul borgo e sulla storia dei suoi personaggi celebri.

Orari: fino al 22 dicembre tutti i giorni ore 11 - 21



Per maggiori informazioni:

http://www.stuttgart-tourist.de/it/indexi-mercatini-di-natale

www.tourist.esslingen.de

www.ludwigsburg.de