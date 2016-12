Ötztal, Tirolo cool che piace a James Bond

Una vallata da guinness - Una delle maggiori attrazioni di Ötztal è senza dubbio l'Acqua Dome. Il complesso termale più grande e innovativo d'Austria è imperdibile per chiunque voglia rilassarsi in un ambiente nuovo, moderno ed unico nel suo genere, circondato da natura incontaminata e paesaggi spettacolari. Per chi invece ama cimentarsi in sport più adrenalinici c'è l'Area47, il parco outdoor più vasto d'Europa: canyoning, rafting, climbing e percorsi avventura sono solo alcune delle attività offerte. Nella vallata tirolese, c'è anche la possibilità di fare il bagno nei pittoreschi laghetti balneabili, tra relax e aria di montagna. Al villaggio di Ötzi invece si può contemplare una mummia preistorica rinvenuta sui ghiacciai poco sopra la vallata.



Arte a bassa ed alta quota: le emozioni del Passo Rombo - Lungo la strada del Passo Rombo, che collega il Tirolo all'Italia, si possono ammirare cinque sculture Museo del Passo architettoniche del noto architetto Werner Tscholl, create all'interno del progetto Le emozioni del Passo Rombo. Le opere descrivono questa regione alpina da diversi punti di vista (in tutti i sensi!). La prima opera è al a quota 2509m, che descrive la faticosa costruzione della strada del Rombo. Il Granat regala poi panorami spettacolari sull'adiacente Val Passiria. Sulla piattaforma panoramica Ponticello scopriamo invece i segreti degli insediamenti della Ötztal. L'opera Contrabbandiere è dedicata interamente al mondo avventuroso dei contrabbandieri, che passavano per questo passo per raggiungere l' Italia. E per finire un gigantesco Telescopio focalizza lo sguardo sulla natura circostante e sui ghiacciai.



Sul tetto del mondo, con 007 – In cima al Wurmkogel, su una strettissima cresta circondata da strapiombi, si erige una futuristica opera architettonica, imperdibile per gli appassionati di design: il rifugio Top Mountain Star. E' formato da una piattaforma circolare di 120 m², avvolta da una parete in vetro, che con la bella stagione può essere aperta: la struttura viene così inglobata nella natura circostante, in un gioco di prospettive che sconvolge lo spettatore, permettendogli di ammirare lo spettacolare panorama alpino a 360°. A Soelden invece si trova la nuovissima cabinovia Gaislachkoglbahn, con un design all'avanguardia, a basso impatto ambientale. Ma l'attrattiva più spettacolare di Ötztal è sicuramente il rifugio Ice Q, dove sono state girate alcune delle scene del nuovo film di James Bond, Spectre. A 2.174 metri di quota, questo gioiello architettonico delle Alpi, ha un ristorante gourmet e una cantina d'eccellenza. Con le terrazze panoramiche e le facciate in vetro e acciaio che garantiscono il riscaldamento autonomo alla struttura, è considerato il ristorante di design più alto delle Alpi, imperdibile per chi voglia contemplare il panorama mozzafiato da un luogo d'eccellenza, o per chi voglia semplicemente sentirsi 007 per un giorno.



Una montagna di offerte – per chi volesse approfittare di tutte le bellezze ed occasioni della vallata, c'è un'imperdibile offerta: Ötztal Premium Card. Prenotando una notte in uno dei più 120 esercizi ricettivi aderenti all'iniziativa nella vallata, l'ospite ottiene gratuitamente questa card, che permette di usufruire illimitatamente degli impianti di risalita, dei trasporti pubblici, delle entrate a vari musei ed alle attrazioni principali.



Per informazioni: www.oetztal.com , www.timmelsjoch.com



Informazioni sulle condizioni atmosferiche: www.meteo.it