Due giorni con il Festival Franciacorta in Cantina

Turisti, appassionati di vino e semplici curiosi si danno appuntamento in Lombardia per il Festival Franciacorta in Cantina, con un ricco programma di attività per vivere in compagnia cultura, sport, natura e ovviamente food&wine. Le svariate proposte della Strada del Franciacorta guidano i viaggiatori alla scoperta del territorio con tour in bus, percorsi di trekking o in bicicletta, visite di abbazie, borghi, palazzi, ville, giardini e riserve naturali. Le visite in cantina, punto focale del Festival, offrono l’opportunità di esplorare questi templi del buon vino e degustare le diverse tipologie di Franciacorta con abbinamenti creati ad hoc.