Dove vado in vacanza? Ecco le mete “Best in Travel”

Le vacanze? Piacciono soprattutto in Canada , nella regione peruviana del Choquequirau e, tra le città, nella francese Bordeaux . Sono queste le destinazioni indicate al primo posto tra le mete imperdibili per il 2017 dalla guida “Best in Travel” di Lonely Planet nelle sezioni dedicate rispettivamente ai Paesi, alle regioni e alle città. I migliori risultati per l’Italia sono il piazzamento di Pistoia , Capitale Nazionale della Cultura, al sesto posto nella classifica delle dieci città da non perdere, e da Venezia e Roma, presenti in alcune classifiche tematiche, dedicate ad esempio alle migliori mete per la famiglia, le più convenienti, i luoghi migliori dove lavorare, i viaggi sostenibili e altro ancora.

Le 10 Top destinazioni per il 2017 1 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Le 10 Top destinazioni per il 2017 Canada 2 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Le 10 Top destinazioni per il 2017 Colombia 3 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Le 10 Top destinazioni per il 2017 Finlandia 4 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Le 10 Top destinazioni per il 2017 Dominica 5 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Le 10 Top destinazioni per il 2017 Nepal 6 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Le 10 Top destinazioni per il 2017 Bermuda 7 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Le 10 Top destinazioni per il 2017 Mongolia 8 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Le 10 Top destinazioni per il 2017 Oman 9 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Le 10 Top destinazioni per il 2017 Myanmar 10 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa Le 10 Top destinazioni per il 2017 Etiopia leggi dopo slideshow ingrandisci

Le classifiche proposte dalla guida comprendono dieci Paesi, dieci regioni, dieci città di tutto il mondo, selezionate dagli autori Lonely Planet come destinazioni must per il 2017, con la descrizione delle mete e le motivazioni della scelta. Dietro le tre “medaglie d’oro” Canada, che quest’anno celebra i 150 anni di autonomia, Choquequirau, dove una nuova funivia si appresta a trasportare 3000 turisti al giorno alle sue celebri rovine Inca, e Bordeaux, luogo di dolce vita ora resa facilmente raggiungibile dalle linee ferroviarie ad alta velocità, vale la pena ricordare il South Australia, dove l’apertura di un recente sentiero porta alla scoperta di Kangaroo Island secondo una nuova e spettacolare prospettiva, e Lisbona, dove il prossimo anno verrà inaugurato nell’Alfama un museo dedicato alla storia dell’ebraismo nel Portogallo. Pistoia è apprezzata soprattutto per il suo battistero trecentesco a pianta ottagonale, rivestito di marmo a bande bianche e verdi fra i tetti di tegole rosse.



“Best in Travel 2017” si propone di rispondere alla domanda: qual è il luogo migliore da visitare adesso? Gli autori e i redattori Lonely Planet, con il supporto della loro comunità di blogger e di follone, segnalano le destinazioni più interessanti, quelle che offrono uno spunto in più, qualcosa di nuovo o un aspetto fino a questo momento sottovalutato ma che vale la pena di prendere in considerazione. Insomma, si tratta di luoghi da non perdere e da visitare… prima che ci arrivino tutti gli altri. La lista è molto ristretta e per questo è particolarmente intrigante e sorprendente.



Nella Best in Travel 2017 troviamo anche Venezia, con un sorprendente quarto posto nella Top10 delle mete più convenienti. "Prezzi abbordabili e Venezia sembrano due concetti incompatibili - scrive la Lonely Planet - ma oggi che i veneziani affittano camere e appartamenti su airbnb e siti analoghi i turisti possono pernottare in città e risparmiare". Roma è invece compresa nella classifica dei luoghi in cui è più bello lavorare: merito delle reti di coworking, tra cui Cowo 360, il primo luogo di questo genere a nascere nella Capitale nel 2008.



TOP 10 PAESI

1. Canada

2. Colombia

3. Finlandia

4. Dominica

5. Nepal

6. Bermuda

7. Mongolia

8. Oman

9. Myanmar

10. Etiopia



TOP 10 REGIONI

1 Choquequirau - Perú

2 Taranaki - Nuova Zelanda

3 Azzorre - Portogallo

4 Galles del Nord - Regno Unito

5 South Australia

6 Aysén, Cile

7 Isole Tuamotu - Polinesia Francese

8 Costa della Georgia - Stati Uniti

9 Perak - Malaysia

10 Skellig Ring – Irlanda



TOP 10 CITTÀ

1 Bordeaux - Francia

2 Cape Town - Sudafrica

3 Los Angeles - Stati Uniti

4 Mérida - Messico

5 Ohrid - Macedonia

6 Pistoia - Italia

7 Seul - Corea del Sud

8 Lisbona - Portogallo

9 Mosca - Russia

10 Portland - Oregon - Stati Uniti