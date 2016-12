Turks & Caicos, arcipelago dai mille colori

Nella dodicesima puntata il team di Donnavventura atterra a Turks & Caicos , una delle destinazioni più esclusive del Mar dei Caraibi . E' una meta poco conosciuta in Europa, ma molto apprezzata dal turismo americano e canadese, è una concentrazione di resort e residenze di lusso dove non mancano ristoranti raffinati in cui gustare le specialità locali a base di conch in primis, ma anche una ricercata cucina internazionale, in linea con la clientela cosmopolita ed esigente che sceglie questa destinazione non certo alla portata di tutti.

L'arcipelago è composto da 40 isole, più o meno grandi ed è situato a nord di Haiti e ad est di Cuba. Solo una decina di isole è abitata, le altre vantano una natura incontaminata tutta da scoprire e non c'è modo migliore per farlo se non in barca.



Il team raggiunge navigando Iguana Island, così chiamata perché la sua spiaggia è popolata da iguana delle rocce, una specie endemica e protetta, che qui vive indisturbata. Si susseguono lunghe spiagge bianche come il borotalco, accarezzate dalle acque limpide del Mar dei Caraibi, un autentico invito a tuffarsi ed immergersi nella barriera corallina di questo arcipelago, che per la sua bellezza e varietà di specie animali e vegetali, attira appassionati da ogni parte del mondo.



E' difficile annoiarsi a Turks & Caicos, paradiso per gli sport acquatici e per attività ludiche come il parasailing, una sorta di paracadute ascensionale trainato da un motoscafo. Il team di Donnavventura non poteva certo lasciarsi sfuggire l'occasione di cavalcare anche in questo luogo da sogno, le lunghe spiagge sembrano fatte apposta per lanciarsi al galoppo. Il piatto nazionale del Paese è il conch, vale a dire lo strombo, un mollusco molto prelibato che viene preparato in vari modi, cotto al vapore, alla griglia o fritto, ma anche servito in insalata, con aggiunta di peperoncino, cipolla, aglio e pomodoro. A Turks & Caicos si trova l'unico allevamento di strombi al mondo, la Conch Farm, dove il team può vedere e apprendere quali siano le varie fasi e i tempi necessari al suo sviluppo e crescita di questo mollusco.



Al Daniel's il team Nell'ampio panorama culinario non poteva certo mancare la cucina orientale e il team viene deliziato dall'esuberante cuoco Cookie che cucina i classici riso, pollo, gamberetti e verdure, intonando canzoni e dando vita ad una performance da star.



