Portofino: l’intramontabile fascino della riviera ligure di Levante

Portofino con le sue casette colorate, le stradine strette e la caratteristica marina, è una delle località più esclusive ed eleganti d’Italia. L’incantevole borgo è pedonale e ciò consente ai turisti di godere in tutta tranquillità della sua incantevole atmosfera.

Il promontorio, situato nell’omonimo parco, si estende tra i paesi costieri di Camogli e Santa Margherita Ligure. Questa ricca riserva naturale è area protetta dal 1935 ed è divisa in due zone principali, quella a nord, caratterizzata da boschi di castagni, noccioli e aceri e quella a sud da pinete e felci.



Il borgo non si anima solo d’estate, bensì è frequentato in qualunque stagione dell’anno, grazie alle grandi regate, ai cocktail bar esclusivi e i ristoranti dalla vista mozzafiato. Il suo cuore pulsante è Piazza Martiri dell’Olivetta, un continuo viavai di turisti pronti ad immortalare gli angoli più suggestivi del borgo e lasciarsi incantare dai prodotti tipici della Liguria. Qui si può respirare un’atmosfera di altri tempi. Infatti il fascino di questa località risale ai primi dell’Ottocento, quando divenne la destinazione prediletta da aristocratici, intellettuali e divi del cinema.



La passeggiata sul promontorio che conduce sino al Castello Brown, dal nome del console inglese che lo acquistò, è particolarmente suggestiva e offre splendidi scorci sul mare e sul porticciolo. Questo è sicuramente uno fra i punti più strategici per godere dell’intramontabile bellezza di questa località e per coloro che non si accontentano, è possibile proseguire fino al faro che si erge sulla punta di Portofino.