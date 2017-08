Paradisi terrestri: Donnavventura a San Blas

Il nome San Blas, oggi, non è molto più utilizzato in favore di quello di Kuna Yala, che significa terra dei Kuna: le isole sono abitate, infatti, da questa popolazione indigena che vive secondo leggi proprie e antiche tradizioni.



Il territorio di Kuna Yala si estende in ampia parte anche sulla terraferma, lungo la costa sud-orientale del paese.

Solamente a metà del secolo scorso è stato concesso alla popolazione Kuna di avere un’organizzazione politica e amministrativa propria, indipendente dagli altri distretti panamensi.



Delle 365 isole di Kuna Yala solo poco più di una quarantina è abitata e alcune sono così piccole da poter ospitare una sola capanna.

La bellezza di questo luogo senza tempo sta nella sua essenziale semplicità. La vita scorre seguendo il cambiare delle stagioni, con il sorgere e tramontare del sole. Il mare è calmo, limpido, una tavola sulla quale scivolano lente imbarcazioni ricavate scavando un unico tronco. E’ l’uomo che si mette alla prova ogni giorno di fronte ad una natura che lo ospita, un po’ lo coccola regalandogli il sole ed un mare ricco di pesci, ma che al contempo si fa rispettare e non si lascia addomesticare da lui.



Poter fare il bagno in queste acque è davvero un privilegio, non è difficile capire perché le San Blas siano uno dei luoghi che Donnavventura ama di più al mondo, sin da quando vi è arrivata la prima volta molti anni or sono. Allora erano davvero praticamente sconosciute, quasi una destinazione da pionieri.