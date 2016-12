Apparentemente è un luogo inospitale, per via delle brulle montagne, le sabbie perenni e i fiordi frastagliati e inespugnabili. L’entroterra conserva un fascino ruvido, ancestrale, ma è dal mare che si possono scoprire angoli di grande bellezza, dove le falesie si inabissano nell’Oceano e lungo la costa si aprono baie raccolte nell’abbraccio dei monti circostanti.



Una di queste è Zighy Bay dove si trova il Six Senses, un resort esclusivo raggiungibile dal mare oppure attraverso una pista privata piuttosto impegnativa. I più arditi potranno addirittura arrivarci in parapendio, atterrando direttamente in spiaggia e vivendo l’emozione di volteggiare tra queste immense montagne, dominando tutto il panorama della baia con la sua acqua azzurra. L’architettura del resort si ispira ai tradizionali villaggi di pescatori omaniti ed anche i materiali utilizzati sono locali, così da armonizzarsi con l’ambiente circostante. Le ville vantano ogni tipo di confort inclusa una piscina privata e per amplificare benessere e relax ci si può abbandonare ai trattamenti offerti nella spa che combinano antiche tradizioni olistiche e innovazione.



Il Six Senses è anche un ottimo punto di partenza per andare alla scoperta della penisola del Musandam, magari a bordo di un dhow, la tipica imbarcazione omanita, così da ammirare le imponenti falesie e fermarsi per un bagno nelle acque trasparenti, così limpide e chiare da permettere di fare battute di snorkeling, nuotando tra fitti banchi di pesci e coralli multicolore.