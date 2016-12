Oklahoma City dove il “West” è in centro città

La popolazione si concentra in due città, Tulsa con le sue grandi chiese e gli edifici Art Decò e la capitale, Oklahoma City, la più popolosa del Paese, nonché una delle maggiori metropoli statunitensi.



L’agglomerato urbano si sviluppò notevolmente a partire dal tardo Ottocento grazie all’avvento della ferrovia che si ramificava sempre più nel profondo degli Stati Uniti; nel corso del XX secolo invece venne scoperto il petrolio, che diede il via ad un periodo di grande prosperità e crescita. L’economia odierna si basa principalmente sull’energia, le telecomunicazioni e le biotecnologie, ma a sole due miglia dal centro cittadino, la moderna e trafficata downtown, si trova uno spaccato di autentico West, rappresentato dall’Oklahoma National Stockyards uno dei mercati di bovini più conosciuti degli Stati Uniti e più grandi al mondo. E’ una vera e propria istituzione del settore e sorge accanto ad un intero quartiere dedicato al bestiame, Stockyards city appunto.



Fu fondato il 3 ottobre 1910 e fino al 1961 le compravendite avvenivano in forma privata fra gli allevatori e gli acquirenti, da quell’anno in poi invece si procedette con vendite all’asta che si svolgono tutt’ora il lunedì e il martedì di ogni settimana. I capi di bestiame provengono soprattutto dallo stato dell’Oklahoma e da quelli limitrofi e una volta arrivati vengono messi in recinti diversi a seconda degli allevamenti di origine.



Il giorno dell’asta, uno per volta, vengono fatti entrare nella “auction arena” dove il battitore scandisce le varie offerte fino alla chiusura della trattativa. La cantilena delle offerte è quasi incomprensibile per un orecchio non allenato, sembra uno scioglilingua da interpretare al volo per non lasciarsi sfuggire le occasioni migliori.