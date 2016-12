Mar Rosso, Donnavventura alla scoperta di Berenice

Al tempo era un porto commerciale di grande importanza, attraverso il quale transitavano merci pregiate provenienti dall’India e dall’Oriente e dirette verso l’impero, oggi invece è uno degli angoli di Mar Rosso che meglio conservano una natura intatta e spettacolare. Berenice vanta un reef estremamente ricco di flora e di fauna, che possono essere osservate semplicemente essendo muniti di maschera e pinne; non occorre essere esperti o avere particolare dimestichezza con l’acqua, poiché questo movimentato e variopinto mondo sottomarino di sviluppa appena sotto al pelo dell’acqua. Tanta bellezza merita di essere scoperta anche nelle sue profondità e angoli più nascosti, per questo Berenice è meta ambita anche dagli amanti delle immersioni.



Non lontano dalla costa si trovano diverse secche, tra le quali quella di Malahi, raggiungibile navigando per circa un’ora in direzione est. Viene comunemente chiamata il “labirinto” poiché i suoi numerosi pinnacoli creano un intricato e suggestivo dedalo. Le immersioni in questo mare regalano sempre grandi soddisfazioni proprio per la varietà e l’abbondanza di creature che ospita, coralli dalle forme bizzarre e dai colori sgargianti, che rivaleggiano con quelli delle tante specie di pesci che si incontrano abitualmente: pesci pappagallo, così chiamati per il loro caratteristico “becco”, pesci farfalla tra i più variopinti, pesci napoleone robusti e dalla grande testa, timidi pesci scatola e gli inconfondibili pesci pappagallo con le loro bande verticali e sempre pronti a rintanarsi tra i tentacoli dell’anemone col quale vivono in simbiosi. Non mancano tartarughe e sinuose murene che scivolano come nastri di seta fra rocce e coralli. Berenice è di per se una destinazione esclusiva, lontana dal turismo di massa, nella quale non manca un resort di primo livello, il Berenice Villas & Spa, affacciato sulla splendida spiaggia di Baia Di Lahami.



Ci sono varie tipologie di sistemazione, ma le più ambite sono certamente le ville a due passi dal mare, vere e proprie suite, spaziose e dotate di ogni confort, alcune anche con piscina privata. Alle spalle del resort si estende il deserto, aspro e inospitale ma dal fascino indiscusso, terra di beduini che lo abitano da sempre e ancora lo attraversano a dorso di cammello. Vale la pena dedicare una giornata per scoprirne una piccola parte, in fuoristrada o in quad, e magari godere dell’ospitalità del popolo del deserto, condividendo un caffè e del pane preparato sul momento ancora in maniera tradizionale, cotto quindi con il calore delle braci di un falò.