L’oro rosso del Marocco, lo zafferano

Lo zafferano è una spezia preziosa, conosciuta sin dall’antichità; le sue proprietà erano note agli Egizi come conferma il Papiro di Ebers del 1550 a.C., ma anche in ambito cretese-miceneo, tanto che il fiore è raffigurato nelle pareti del Palazzo di Cnosso. Viene citato nella Bibbia, nel Cantico dei Cantici, così come nell'Iliade di Omero. Il medico greco Ippocrate lodava le sue facoltà farmacologiche raccomandandolo contro i reumatismi, la gotta e il mal di denti, mentre i Romani lo utilizzavano come colorante e nelle miniature spesso sostituiva l'oro; aveva anche un uso cosmetico, veniva infatti impiegato per tingere capelli, unghie, labbra e pelli.