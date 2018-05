Il paradiso al largo della costa africana: il Madagascar Donnavventura 1 di 29 Donnavventura 2 di 29 Donnavventura 3 di 29 Donnavventura 4 di 29 Donnavventura 5 di 29 Donnavventura 6 di 29 Donnavventura 7 di 29 Donnavventura 8 di 29 Donnavventura 9 di 29 Donnavventura 10 di 29 Donnavventura 11 di 29 Donnavventura 12 di 29 Donnavventura 13 di 29 Donnavventura 14 di 29 Donnavventura 15 di 29 Donnavventura 16 di 29 Donnavventura 17 di 29 Donnavventura 18 di 29 Donnavventura 19 di 29 Donnavventura 20 di 29 Donnavventura 21 di 29 Ufficio stampa 22 di 29 Ufficio stampa 23 di 29 Ufficio stampa 24 di 29 Ufficio stampa 25 di 29 Ufficio stampa 26 di 29 Ufficio stampa 27 di 29 Ufficio stampa 28 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il Madagascar è un Paese notevolmente grande ed offre un grande varietà di paesaggi. Ha sviluppato una flora e fauna endemiche uniche e possiede un entroterra particolarmente ricco da un punto di vista naturalistic,o al quale si aggiungono isole ed arcipelaghi dalla bellezza straordinaria.

L’arcipelago Mitsio con Nosy Iranja è in grado di rapire il cuore per l’incanto della sua bellezza. Nosy Iranja significa letteralmente isola delle tartarughe, proprio perché viene scelta dalle tartarughe marine per la deposizione delle proprie uova. Si può avere la fortuna di assistere al momento della deposizione, oppure ad un momento ancora più emozionante, quello della schiusa, quando le piccole tartarughe emergono dalla sabbia e dopo aver abbandonato il proprio guscio, iniziano la loro corsa verso l’acqua del mare, mosse da un atavico istinto che le porta a raggiungere il loro habitat congeniale.

Nosy Iranja è costituita da due isole: Nosy IranJa Keli, la piccola, e Nosy Iranja Be, la grande. Queste sono collegate tra loro da una lingua di sabbia bianca che appare solo con la bassa marea che, come un morbido nastro di seta, a seconda della marea, permette di raggiungere una o l’altra isola a piedi.

Sull’isola più grande si trova un villaggio di pescatori dalle dimensioni ridotte, dove moltissimi bambini sorridenti abitano le capanne in paglia e legno, tipiche di quest’isola. È un luogo incontaminato dove spiccano i suoi tre colori: il verde della vegetazione, l’azzurro del mare e il bianco della sabbia. Sembra davvero un altro mondo!

La notte è il momento migliore per andare alla ricerca degli animali notturni come i simpatici paguri o le grandi tartarughe.