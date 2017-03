Il Mondo di Donnavventura: tutte a Tokyo!

Il cuore di Tokyo è il centrale quartiere di Chiyoda, dove si trova il palazzo imperiale, ma del complesso originale di Edo-jo rimangono solo le mura fortificate e il fossato, il palazzo vero e proprio fu riedificato dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Uno dei quartieri più dinamici e alla moda è quello di Shibuia dove si trova lo Shibuia Crossing, il più trafficato incrocio di Tokyo. E’ qui che nascono le tendenze di cui sono a caccia gli stilisti internazionali più arditi, che le reinterpretano e le fanno proprie nelle loro collezioni. Il quartiere più esclusivo invece è Ginza, lungo la sua via principale, la Chuo Dori, sono concentrati gli sfarzosi palazzi che ospitano i marchi internazionali del lusso.



Per scoprire il lato più tradizionale della capitale lasciamo il moderno centro città e raggiungiamo un museo dei bonsai, una strabiliante esposizione a cielo aperto di piante centenarie e qui il le donnavventura indossano preziosi kimono e prendono parte alla cerimonia del te, un vero e proprio rituale scandito da gesti e regole ben precise.



Un rompicapo per chi vuole visitare Tokyo è la sua metropolitana, la più trafficata al mondo, e anche le ragazze del team si avventurano in questo dedalo di linee sotterranee. Ognuna ha un proprio simbolo e colore così da poter essere facilmente riconoscibili, ma per arrivare a destinazione meglio armarsi anche di cartina e di un po’ di pazienza, anche ai giapponesi doc capita di disorientarsi in questo dedalo sotterraneo.



Si prende la carovana e si punta verso ovest, in direzione dell’icona assoluta del Giappone, il monte Fuji. E’ l’immagine simbolo di questo Paese, un vulcano dal cono perfetto che regala scenari poetici ed evocativi. Le donnavventura si fermano ad ammirarlo dalle sponde del lago Yamanaka-ko, il più grande e più orientale dei cinque laghi che si sviluppano ai piedi del monte.



Un altro punto d’osservazione di notevole impatto è dal tempio Arakura Sengen Shrine, dove si trova la Chureito pagoda, famosa per essere uno degli elementi più fotografati del Giappone, con il monte Fuji sullo sfondo.



Tokyo vanta anche il più grande mercato del pesce del mondo, situato nel quartiere di Tsukiji. Da qui transitano circa due tonnellate di pescato al giorno e la varietà di pesci tra cui scegliere è davvero infinita. Nelle vie attorno al mercato ci sono mille opportunità di degustazione del pesce sin dalla prima mattina, si susseguono bancarelle e piccoli ristoranti, oltre che botteghe artigiane e banchi che vendono tutto ciò che concerne la cucina.



Curioso è il quartiere di Odaiba, costruito su due isole artificiali, caratterizzate da un’architettura futuristica. Qui troneggia una statua dedicata al grande Gundam, il robot che dagli anni ’70 protegge Tokyo dagli attacchi alieni, del resto i cartoni animati giapponesi e i fumetti sono un’altra icona di questo Paese dalle mille sfaccettature.



L’appuntamento con la dodicesima e ultima puntata del Mondo di Donnavventura è per domenica 2 aprile alle 14.00, su Rete4.