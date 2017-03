Il Mondo di Donnavventura: anticipazioni della puntata 8

Per la sera il team sceglie il quartiere di Saint-Germain-des-Prés, è uno dei più famosi della città, dove magiare qualcosa in una delle sue terrasse, che sono tutti quei locali, caffè e ristoranti che hanno i tavolini all’aperto. Un ultimo sguardo alla Ville Lumière prima di volare in California e più precisamente a Venice Beach.



L’Ocean Front Walk, la passeggiata che costeggia la spiaggia, è un susseguirsi di personaggi stravaganti, che sfoggiano i look più strani: ci sono sportivi, culturisti e fanatici del fitness, ma anche artisti di strada e ovviamente gli skater, perché lo skateboarding è nato proprio in California. il Venice skatepark è sempre affollato di giovani professionisti che stupiscono con le loro evoluzioni e bambini che non sono da meno!



Venice Beach è molto più di una semplice località balenare, è una dimensione a se stante, kitsch e glamour allo stesso tempo, uno spaccato di vita californiano tra i più dinamici, intriganti e bizzarri. Il surf è lo sport di Venice per eccellenza, qui infatti ci sono onde perfette anche per i principianti, e le ragazze del team si mettono alla prova con la tavola. Tutta la squadra se la cava egregiamente!



Nuovo giorno, nuova meta e la squadra raggiunge Santa Monica con il suo famosissimo molo, che è anche il punto in cui la mitica Route 66 si tuffa nell’Oceano Pacifico, dopo aver attraversato gli Stati Uniti, nel più celebre coast to coast americano. E’ il più vecchio molo di divertimenti della California con la sua inconfondibile ruota panoramica. Lasciamo Santa Monica per raggiungere Malibu, che si distende lungo 27 miglia di scenografica costa, lungo la quale sono disseminate le residenze di molte stelle del cinema… Hollywood è proprio a due passi!



Anche Malibu offre spot ambiti dai surfisti poiché si creano onde divertenti da cavalcare. E’ poi la volta di un’altra zona super vip: Beverly Hills! Lungo i suoi viali alberati e sulle sue mitiche colline si trovano le sfarzose ville si star internazionali, magnati dello show business e delle più note personalità del mondo dello spettacolo in genere; residenze dal lusso sfrenato, immerse in giardini rigogliosi con piscine e campi da tennis.



Hollywood e la storia del cinema americano sono indissolubilmente legati sin dagli anni ’20, per questo motivo il quartiere è disseminato di teatri ed è qui che si trova la Walk of Fame, un lungo camminamento che corre su due marciapiedi dell’Hollywood Boulevard e di Vine Street, disseminato di oltre 2600 stelle che celebrano gli artisti più acclamati. Sfavillio e lustrini si ritrovano anche nelle vetrine di Rodeo Drive, la via dello shopping per eccellenza, immortalata in decine di film.



Il team lascia la Los Angeles più glamour, quella di Hollywood e Beverly Hills, per andare alla scoperta di Downtown, nei cui grattacieli sono concentrate le attività amministrative, commerciali e finanziare di questa città cosmopolita e frenetica. Dalla Union Station il team parte in treno, un mezzo decisamente insolito e poco usato per viaggiare in California. Lo starlight collega Los Angeles a Seattle, percorrendo tutta la costa pacifica con vista costante sull’oceano, le donnavventura però si fermano a Santa Barbara, una cittadina costiera da sempre molto amata per il suo fascino di vecchia colonia spagnola e quell’atmosfera distesa e vacanziera, non troppo chiassosa e ostentatamente alla moda, che le è valso il nomignolo di The American Riviera, poiché ha la bellezza tipica del Vecchio Mondo. La sua vita si sviluppa attorno alla strada principale, State Street e al suo storico molo, lo Stearns Wharf.



