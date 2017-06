Il mare di Abu Dhabi: Saadiyat, Sir Bani Yas Island e Nurai Island

Un tuffo nel limpido mare concede un piacevole ristoro dalle elevate temperature ed è bellissimo al tramonto poter ammirare l’incontaminata bellezza del luogo rischiarata da tramonti infuocati.

Il St Regis Saadiyat Island Resort vanta un’eccezionale varietà di attività all’aperto e offre ai turisti un indimenticabile soggiorno di relax e di svago. Cinque piscine, un centro benessere e il primo Golf Club del Golfo, perfettamente inserito nel contesto naturale dell’isola.



Un’altra imperdibile meta, che le Donnavventura raggiungono a bordo di un elicottero, è l’isola di Sir Bani Yas, una fra le più grandi isole naturali degli Emirati Arabi. Per avere un punto privilegiato da cui osservare la natura circostante si può praticare il kayak, oppure rilassarsi nella piscina del resort che si affaccia direttamente sulle turchesi acque del golfo.

Per i più romantici l’escursione a cavallo all’ora del tramonto è sicuramente il modo migliore per ammirare l’incantevole paesaggio di quest’isola, quando la temperatura è più clemente e il cielo si tinge di molteplici sfumature, rendendo l’avventura ancora più indimenticabile.



Un altro gioiello fra le incontaminate acque del Golfo è Nurai Island, letteralmente l’isola della luce, caratteristica che la rende unica fra le altre. Raggiungibile solo in elicottero o in barca, incanta per i suoi colori e gli scenari da cartolina: una distesa di sabbia di un bianco accecante contornata dal verde della vegetazione e bagnata dalle limpide e calde acque.

Poco distante dalla vivace capitale degli Emirati Arabi delle vere e proprie oasi di pace, ognuna con le proprie peculiarità, comunque tutte ricche di un gran fascino.