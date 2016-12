Ferrari World di Abu Dhabi: una passione rosso fiammante

Ogni area e attrazione del parco traggono ispirazione da un diverso aspetto della storia del marchio, a partire dal cinema Maranello con un film dedicato al grande Enzo Ferrari, fondatore della casa auto. Il parco presenta una straordinaria serie di attrazioni ispirate alla Ferrari, il più grande Ferrari Store e una varietà di punti ristoro che servono vera cucina italiana.



Dall’alto colpisce per la sua avveniristica struttura in vetro e acciaio dalla forma affusolata e grintosa, dove domina il rosso che riecheggiante sia nell’edificio che nelle attrazioni. Gli oltre 200.000 metri quadrati di superficie lo rendono il più grande parco tematico indoor di tutto il mondo, studiato non solo per gli appassionati dell’alta velocità e del “Cavallino Rampante”, ma anche per coloro che vogliano semplicemente divertirsi.



Sotto l’enorme e inconfondibile tetto rosso si trovano oltre 20 attrazioni, ovviamente tutte legate al mondo automobilistico e alla velocità, alcune sono altamente adrenaliniche come il Flying Aces, le montagne russe con il giro della morte più alto del mondo; il Formula Rossa, le montagne russe più veloci al mondo, con una velocità che tocca i 250 km orari in 4,9 secondi, lo Speed of Magic, un percorso virtuale ad alta adrenalina e la Bell’Italia, una sorta di Italia in miniatura, che ricrea gli scorci più suggestivi del Bel Paese visitabili a bordo di una mini Ferrari 250.



Imperdibili anche il Fiorano GT Challenge, altro circuito di montagne russe e il G-Force, torre che catapulta i passeggeri a oltre 62 metri di altezza con un’accelerazione gravitazionale pari a quella di una vettura di Formula 1. Ci sono anche giostre per tutta la famiglia, simulatori all’avanguardia, go-kart elettrici, spettacoli dal vivo e un incredibile tesoro di cimeli delle gare! Merita una visita anche la Galleria Ferrari, che ospita oltre 30 vetture; è seconda solo a quella di Maranello e ripercorre la storia della casa auto dal 1947 a oggi. All’interno della struttura si trovano bar e ristoranti italiani, come il Mamma Rossella, per gustare un po’ di Italia fra un’attrazione e l’altra.