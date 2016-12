Emirati Arabi, tra i grattacieli più alti di Abu Dhabi

Hanno rispettivamente 65 e 52 piani e sono collegati tra loro da uno skybridge, un ponte sospeso, che con i suoi 202,5 metri di altezza è attualmente il più alto al mondo. Qui si trova una suite davvero speciale, che detiene il record di altezza fra le suite sospese e vanta una vista della città a 360°.



Lo spazio è maestoso ed è arredato in maniera elegante e discreta ma la preziosità dei materiali utilizzati è evidente: i pavimenti sono in marmo mentre legno di noce e ciliegio si combinano con intarsi di metallo di ispirazione art déco, tappeti di lana intrecciata si armonizzano con sete e velluti e la testiera del letto della camera principale è in madreperla. Sfarzo e attenzione ai dettagli costituiscono il fil rouge che si ritrova in ogni ambiente, dalla grandiosa scalinata nella hall al Beach Club Nation Riviera, perché l’hotel dispone anche di una spiaggia privata affacciata al golfo Persico, dove rilassarsi beatamente al sole oppure lasciarsi tentare dalle attività organizzate dal centro sport acquatici.



Non lontano dal Saint Regis Hotel si trova Zuma, il non plus ultra della cucina giapponese, un’autentica istituzione a livello internazionale, dove lasciarsi conquistare dai sapori della cucina nipponica, tradizionale e rivisitata, in un autentico tripudio per le papille gustative. Il design interno è affidato allo studio Glitt dell’architetto giapponese Noriyoshi Muramatsu che bilancia magistralmente i sei elementi: aria acqua, terra, fuoco, legno e ferro in un equilibrio perfetto che rimanda alla filosofia culinaria e non solo del ristorante. Abu Dhabi si conferma ancora una volta crogiolo di eccellenze internazionali, meta esclusiva e allettante per chi voglia farsi davvero un regalo prezioso.