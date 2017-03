Donnavventura: Valencia e la Città dell’arte e della scienza

Attraversando il ponte Assut de l'Or si raggiunge la Città delle Arti e della Scienza, un complesso architettonico composto da cinque differenti strutture, suddivise in tre aree tematiche, arte, scienza e natura; una realtà dinamica ed espressiva che costituisce uno dei più grandi centri europei di diffusione culturale.



Il primo degli scenografici edifici è l’Agorà, inaugurata nel 2009, ospita eventi come concerti, convegni e competizioni sportive. Colpisce per la sua imponente struttura che si sviluppa lungo 85 metri d’altezza, richiamando l’immagine di due mani che si intrecciano.



Anche il Museo de las Ciencias, il museo delle scienze intitolato al Principe Felipe, ha una forma evocativa, ricorda infatti lo scheletro di un enorme dinosauro. Qui vengono allestite mostre ed esposizioni a tema scientifico ed è un grande spazio interattivo dove i visitatori possono partecipare in prima persona, interagendo con le scoperte tecnologiche, ad esempio un enorme pendolo di Foucault che ha un’estensione di circa di 34 metri. Una parte è dedicata agli studi sul genoma del DNA umano, mentre al terzo e ultimo piano si trovano gli abbigliamenti originali usati nella serie televisiva Star Trek. Di grande impatto è l’Hemisfèric, che riprende l'idea di un gigantesco occhio umano, con tanto di ciglia e un bulbo oculare che funge da schermo gigante per le innumerevoli proiezioni. L’effetto ottico è amplificato da uno specchio d’acqua posto alla base della struttura.



Il Palacio de las Artes è dedicato alle manifestazioni artistiche, con un calendario di spettacoli che si susseguono per tutto l’anno. Ed infine l’Oceanografic, il più grande parco marino d’Europa. Ospita un’enormità di specie animali per le quali sono stati ricostruiti meticolosamente gli ambienti di provenienza, suddivisi in aree geografiche a seconda degli oceani. Si parte dal vicino Mediterraneo per arrivare ai poli, regno incontrastato di enormi trichechi e pinguini; dagli abissi marini ai litorali bassi, fino agli ambienti artificiali dei porti marittimi e si può osservare questa straordinaria varietà di esemplari diversi, passeggiando in scenografici tunnel trasparenti che permettono di immergersi letteralmente in questa vita sottomarina, che scorre ad un palmo dal proprio naso.



La Città delle Arti e delle Scienze è un centro ludico-culturale sorprendente dal punto di vista stilistico, ma anche per la sua capacità di divertire, insegnare ed emozionare.