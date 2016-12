Donnavventura: tre perle dell'Oceano Indiano

Mauritius è una grande isola situata ad est del Madagascar, lunga quasi 70 chilometri e larga poco meno di 50, caratterizzata da una parte montuosa con rilievi di origine vulcanica, il più alto dei quali è l'imponente massiccio roccioso di Le Morne, che dà il nome all'estremità sud occidentale dell'isola. L'interno è caratterizzato da una natura verdeggiante e da ampie distese di canna da zucchero, che in passato hanno costituito una delle risorse principali dell'isola e che ne hanno determinato il profilo cosmopolita. Ma ciò che rende questo paese una destinazione apprezzata a livello internazionale è sicuramente la sua costa. Un mare caldo e scintillante, lunghe spiagge e lussuosi resort sono la combinazione che rende l'Ile Maurice perfetta per i viaggiatori più esigenti, senza dimenticare gli esclusivi i golf club e le spa da mille e una notte.



A nord di Mauritius si trova l'arcipelago delle Seychelles, con le sue 115 isole, talmente belle da sembrare tanti frammenti di paradiso terrestre. Un luogo dove la natura la fa da padrona e che custodisce specie endemiche ed autentici tesori naturali, creando scenari dalla bellezza primordiale, assoluta e selvaggia quanto basta per far sognare di essere nei panni di un moderno Robinson Crusoe appena naufragato qui. Difficile stabilire quale sia la spiaggia più bella anche se Anse Georgette, merita sicuramente una menzione particolare. La sua sabbia è fine e abbagliante tale è il suo candore e le fanno da cornice il verde intenso delle palme e gli enormi massi granitici che la racchiudono alle estremità. L'ideale sarebbe navigare fra le isole, in modo da poterne scoprire quante più possibili. Per esempio si potrebbe attraccare a Ile Curieuse per incontrare le tartarughe giganti di Aldabra oppure a Pralin dove cresce la palma che genera il Coco de Mer, il più grande seme al mondo.



Per chiudere in bellezza, come se non ne avessimo già avuta abbastanza, ci sono le Maldive che nell'immaginario collettivo sono sinonimo di sogno. L'esteso gruppo di atolli situati nell'Oceano Indiano a sud-ovest dell'India, è una delle destinazioni più ambite e bramate in assoluto, poiché è la combinazione armoniosa e perfetta di spiagge dalla sabbia bianca, mare turchese e cristallino, fondali ricchi di creature marine, pesci colorati e coralli e non ultimi resort esclusivi, dove lasciarsi coccolare. La scelta è davvero ampia anche se Donnavventura ha le sue isole d'elezione, Athuruga, Thudufushi, nell'atollo di Ari, con le loro bianche ed eleganti ville a palafitta sul mare.



Tra le isole racchiuse nei 26 atolli dalle acque calme e turchesi, ci si può davvero godere una vacanza sentendosi fuori dal mondo, in una dimensione fatta di relax e bellezza, che sia quella della superficie, con la vegetazione rigogliosa e le impareggiabili spiagge o quella caleidoscopica e d affascinante dei suoi fondali, tra i più belli al mondo per ammirare i quali sono sufficienti maschere e pinne perché l'acqua è davvero trasparente! Tre destinazioni da sogno per un oceano di meraviglia.