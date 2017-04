Donnavventura tra le magiche montagne di La Thuile

E’ una località che d’estate si veste di verde ed offre la possibilità di fare escursioni a piedi e in mountain bike, scoprendo la meraviglia della montagna, quando la natura si manifesta in tutti i suoi colori e profumi, ma è d’inverno che dà il meglio di se, quando la neve si posa soffice e candida sui tetti in pietra delle case e ricopre ogni cosa.

Durante il giorno gli appassionati di sport invernali possono davvero scatenarsi sulle piste per la pratica dello sci alpino ma anche sci di fondo, a cui si aggiungono ciaspolate e sled dog, e una volta chiusi gli impianti di risalita e tramontato il sole, si può vivere una serata davvero speciale nell’incantevole rifugio Lo Riondet. Lo si può raggiungere grazie ad agili gatti delle nevi e motoslitte che portano gli ospiti ad attraversare boschi immacolati e distese di neve, sino ad arrivare alla baita dove l’immancabile vin brûlé, aromatico e bollente, riscalda subito l’atmosfera.



All’interno della baita il camino è sempre acceso e le tavole sono imbandite con tutti gli appetitosi e succulenti prodotti della montagna: raclette savoyarde, patate en robe de champ, salumi misti e composte che racchiudono i profumi delle valli e dei monti; la polenta, cotta nel paiolo con i giusti tempi, è sempre pronta per essere servita in accompagnamento a piatti di carne e selvaggina cucinati in maniera tradizionale impeccabile. Anche i dessert sono preparati in casa, accompagnati con panna montata ed infine grolla valdostana, infusi e tisane per chiudere la serata.