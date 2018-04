Donnavventura tra i coralli delle Bahamas

Nota come meta esclusiva e blasonata da molto tempo, le Bahamas sono uno stato insulare dell’America centrale formato da ben 700 isole coralline immerse nell’ Oceano Atlantico a est dalla Florida e a Nord di Cuba. Furono scoperte da Cristoforo Colombo durante il suo primo viaggio, divennero così parte della corona spagnola fino a quando non vennero conquistate nel XVII secolo dagli inglesi, per poi ottenere l’indipendenza nel 1973.

Tra le isole delle Bahamas quella più grande è l'isola di Andros, situata all'imboccatura degli Stretti della Florida, seguita a nord dall’isola Grand Bahama e dalle Isole Abaco. La capitale è Nassau sull'isola di New Providence, che, durante il XVII secolo, fu uno dei rifugi principali di Edward Teach, noto come Barbanera. L’arcipelago è costituito da un gruppo di piattaforme carbonatiche, altofondi marini che raggiungono la profondità di circa dieci metri.

Quello delle Bahamas è un panorama straordinario, l’acqua ha mille sfumature di azzurro e dove i fondali si fanno profondi, si passa di colpo dal turchese al cobalto, come se ci fosse una parete trasparente a dividerli. Un mare limpido dai fondali di sabbia bianca che rendono l’acqua scintillante.



Il cuore delle isole è di un colore verde smeraldo, merito della folta e rigogliosa vegetazione tropicale, dove abbondano palme, fiori e felci. L’arcipelago delle Bahamas è molto esteso e in tutto il suo territorio si può godere di un clima temperato e piacevole, mitigato dai venti alisei. Qui la temperatura media nei mesi invernali è tra i 23° e i 25°, mentre nella stagione estiva tra i 27° e i 29°. Il clima è idilliaco, perché anche se si manifestano dei temporali tropicali, questi si dissolvono velocemente così da far tornare a splendere il sole dipingendo nel cielo grandi arcobaleni multicolore.



Alle Bahamas è possibile trovare molte strutture alberghiere mastodontiche, tra le quali è sicuramente da citare quella dell’Hotel Atlantis, il faraonico hotel che sorge su Paradise Island. È un complesso costituito da suites da sogno, ristoranti dalle cucine etniche più svariate, piscine e un rimarchevole parco acquatico. Il suo fiore all’occhiello è l’acquario, un impressionante mondo sommerso, dove è stata ricostruita la perduta e leggendaria città di Atlantide. Non mancano però gli incontri anche con i protagonisti del mare, i mammiferi più socievoli e tra i più intelligenti del regno animale, i delfini! Come si fa a non lasciarsi conquistare dalla loro simpatia!



Ma torniamo al mare! Perché quello delle Bahamas è sicuramente uno dei più belli al mondo, un mare che affascina e ipnotizza con i suoi colori e sfumature di azzurro, le spiagge sono punteggiate dalle marine, dai colori pastello, che caratterizzano le tipiche casette in stile caraibico. Ai Caraibi i colori la fanno da padroni, dalle tonalità più accese a quelle più tenui, che richiamano il colore del mare. Tra i momenti più magici c’è quello dell’alba, che, con la sua luce rosa, insieme al silenzio che avvolge l’atmosfera, regala attimi di profonda pace.