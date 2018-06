Donnavventura: Summer Beach tra Ionio e Tirreno

Andremo quindi alla scoperta del borgo di Ceglie Messapica, una città d’arte dall’anima signorile, che si manifesta soprattutto nel suo centro storico a partire dal Castello Ducale, per poi pervadere le viuzze del suo borgo medievale, in un’alternanza continua di casette dalle finestre fiorite e palazzi nobiliari. Ci tufferemo nelle acque azzurre del mar Ionio e in quelle dell’Adriatico che bagna il litorale degli Alimini, a pochi chilometri da Otranto, che prende il nome dagli omonimi laghi che si estendono alle spalle della spiaggia.



Dopo aver gustato il tipico dolce pugliese, il pasticciotto, raggiungeremo Castro, una delle località più affascinanti della costa orientale salentina, abitata da tutte le civiltà che si sono affacciate sul Mediterraneo, come i Micenei, i Messapi, chiaramente i Greci e i Bizantini. La costa si apre in grotte e la più famosa è la grotta Zinzulusa.



Percorreremo il tratto costiero tra Castro e Otranto, uno dei più belli della Puglia con i suoi scorci, porticcioli e insenature imperdibili. A Carpignano Salentino faremo base in una casina baronale di fine ‘800, immersa in una pineta secolare e alla sera ci lasceremo travolgere dalla musica tradizionale salentina e dalla pizzica, l’antico e coinvolgente ballo che appartiene al genere delle Tarantelle.

Il viaggio ripartirà alla volta di Santa Maria di Leuca, meta prediletta di aristocratici e ricchi borghesi fin dall’800.



La sua costa varia e frastagliata regala scorci e paesaggi unici che solo con la barca si possono scoprire in tutta la loro bellezza. Tappa successiva Gallipoli, con il suo litorale caratterizzato da tanti lidi, uno più bello dell’altro, come Punta della Suina.

La costa è tutta caratterizzata da scogliera bassa che si alterna a lunghi tratti di sabbia. Un paesaggio selvaggio dominato da colori sublimi.



Gallipoli è considerata la perla dello Ionio, adagiata com’è su di un’isola immersa nel mare e collegata alla terra ferma da un ponte seicentesco, un dedalo di strette viuzze saracene, puntellate dalle tipiche case a corte, contenute da possenti bastioni che offrono incantevoli affacci sul mare.



L’ultima tappa di questa meravigliosa terra che è la Puglia sarà Porto Cesareo: 17 chilometri di costa, un’area marina naturale protetta, e alcune tra le spiagge più belle del Salento. L’appuntamento con la quarta puntata di Summer beach è per domenica 1 luglio alle 14.00, su Retequattro