Donnavventura Summer Beach: scoprire la Puglia

La località più conosciuta è Vieste, aggrappata ad uno sperone di roccia, con le sue basse case bianche addossate una all’altra e unite dai tipici archi di sostegno e collegamento. La Baia delle Zagare, nella località di Mattinata, è un autentico gioiello, celebre anche per i due imponenti faraglioni di falesia, l’arco di Diomede e la Finestrella dei sogni che strapiombano sul mare cristallino.



Breve tappa a Bari e poi si prosegue verso il Salento per raggiungiamo Polignano a mare, un dedalo di viuzze, vicoli, piazzette e terrazze dalle quali ammirare un panorama mozzafiato sul mare. La piccola spiaggia di Cala Porto, è raggiungibile attraverso un antico sentiero fatto di scalini ricavati dalla roccia ed è sovrastata da un ponte borbonico alto 15 metri dal quale si può ammirare tutta la cala.



Scopriremo quindi l’esclusiva realtà di Borgo Egnazia una vera e propria cittadella molto amata dal jet set internazionale, situata tra Fasano e Savelletri. Tappa successiva sarà la città bianca, Ostuni, con il suo centro storico interamente intonacato a calce. La parte più antica, che coincide con il centro storico, viene chiamata dagli ostunesi “la Terra” ed è caratterizzata da vicoli, stradine strette e scalinate che ricordano un presepe.

Non lontano si trova la Costa Merlata, un lungo tratto costiero, che prende il suo nome dalla particolare conformazione della costa dentellata e a forma di 'merlo'.



Dopo tanto mare ci inoltreremo nell’entroterra puntando verso Locorotondo che vanta un antico, piccolo nucleo racchiuso nella perfezione circolare di pietre e calcine; è uno dei borghi, più belli d’Italia e grazie alla sua posizione è considerato il più bel balcone della Murgia dei Trulli.

Ultima tappa della Valle d’Itria è Alberobello, senza ombra di dubbio la capitale dei Trulli. Costruiti prettamente in pietra a secco, senza l’utilizzo di malta o altri materiali di collegamento, i trulli, nonostante la forma semplice raggiungono una statica ammirevole, tanto da risultare architettonicamente perfetti.



