Donnavventura Summer Beach, anticipazioni della prima puntata

Donnavventura ha esplorato il mondo in lungo e in largo, sempre alla ricerca di angoli incontaminati e mari sfavillanti, ha una vera e propria predilezione per le acque chiare e trasparenti, tanto da aver collezionato una serie di mete “da sogno”, come l’arcipelago di Turks e Caicos, destinazione che coniuga natura selvaggia e realtà super esclusive al tempo stesso, oppure l’altrettanto paradisiaco arcipelago delle Bahamas con le sue oltre 700 isole tra le quali navigare.

Non sono mancate le atmosfere calienti della Repubblica Dominicana e del Brasile, gli isolotti malgasci di Nosy Iranja e Tsarabanjina accarezzati dall’Oceano Indiano o quelli capoverdiani lambiti dall’Atlantico, anche se per trovare scenari da sogno spesso è bastato ammirare il Mare Nostrum. il Mediterraneo infatti, continua a regalare scorci di invidiabile bellezza, basti pensare alla Turchia o alle aspre isole della Grecia, alle Baleari o alla nostra splendida Sardegna. La Francia ha i suoi motivi di vanto come le Porquerolles o l’esclusiva Saint Tropez e proseguendo idealmente lungo la costa siamo arrivati a Portofino, prima tappa della nostra nuova avventura targata Summer Beach!



Pittoresca e raffinata Portofino regala un’atmosfera d’altri tempi e da qui si punta verso Savona per poi imbarcarsi alla volta della Corsica. La nostra avventura tutta estiva riparte da Capo Corso chiamato anche “il dito della Corsica” perché la sua forma ricorda quella di un dito puntato verso nord. La prima tappa è l’incantevole città di Bastia, arroccata su una scogliera a picco sul mare, il team va alla scoperta dei suoi vicoli tortuosi per poi puntare in direzione del suggestivo villaggio di Erbalunga. Si prosegue verso Macinaggio per poi raggiungere la punta del dito costituita dall’isola della Giraglia.



Una volta doppiato Capo Corso inizia la discesa sino a raggiungere Nonza, considerato uno dei villaggi più belli dell’isola. La spiaggia nera è unica nel suo genere: la sabbia scura ha tonalità cromatiche che vanno dal nero a vari toni di grigio, con granelli luccicanti, che diventano più intensi quando sono bagnati, creando uno scenario davvero suggestivo.



L’appuntamento con la prima puntata di Donnavventura Summer Beach è per domenica 10 giugno alle ore 14.00 su Retequattro.