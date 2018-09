Donnavventura: nel Salento, da Punta della Suina alla Tenuta Mosè

Una delle spiagge più famose di tutta Gallipoli ed anche di tutto il litorale ionico, è Punta della Suina. Una meravigliosa baia sabbiosa con un mare da incanto che non ha nulla da invidiare a quello caraibico. Il lido è un vero porto di mare, frequentato da gente di diversa nazionalità e cultura. È anche una delle spiagge più frequentate dai giovani che la apprezzano particolarmente per la sua atmosfera rilassata di giorno e per il suo carattere frizzante al calar del sole.



La costa è caratterizzata da una scogliera bassa, che si alterna a lunghi tratti di sabbia, un paesaggio selvaggio dominato da colori sublimi. Questa zona ha suscitato un particolare interesse naturalistico per la presenza di ampi tratti di macchia mediterranea e di pinete di pini d’Aleppo, che l’hanno portata all’essere una zona protetta. Non serve di certo andare dall’altra parte del mondo per trovare un angolo di paradiso!



Addentrandoci nell’entroterra salentino, andiamo alla scoperta della Tenuta Mosè, una perla situata a pochi chilometri da Gallipoli.È una dimora storica riportata alla sua bellezza originale. Una tenuta esclusiva composta da sei suite con piscina interna, un giardino all’italiana con piscina esterna e una spa, il tutto abbracciato da verdi pinete. Il profumo di svariate specie floreali ed essenze arboree inebriano l’aria lungo i vialetti del chiostro settecentesco, conciliando il relax. Qui la bellezza, l’arte e il gusto si coniugano in armonia. Al calar del sole si può godere dei colori del tramonto da una meravigliosa terrazza panoramica. All’interno della tenuta non manca un esclusivo ristorante. Qui i sapori vengono combinati sapientemente in piatti che sorprendono per la creativa genuinità e le materie prime eccellenti.



La Puglia è una regione che nasconde anime diverse, sospese tra storia, gusto e tradizione. Una striscia di terra incantevole, ricca di luoghi che raccontano le sue antiche origini, dove poter assaporare piatti tipici ricchi di sapori e dove lasciarsi coccolare dal calore e dall’affetto degli abitanti.