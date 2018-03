Donnavventura nel deserto bianco del New Messico

La sua sabbia è rarissima, perché composta perlopiù da cristalli di gesso che rimangono tali poiché la depressione su cui sorge il parco, il Tularosa Basin, funge da bacino acquifero senza emissari: cioè l’acqua piovana si raccoglie al suo interno senza defluire verso il mare e, con l’azione del vento e per effetto dei climi aridi, si cristallizza in pozze, lasciando poi i residui di gesso sotto forma di sabbia, che viene continuamente soffiata via dal vento e depositata su tutta l’area del parco, formando appunto le dune.



Le White Sands sono zona militare e non sono quindi tutte accessibili. Nel parco riescono a sopravvivere pochissime specie animali, per lo più notturne e piante come la yucca.



A seconda della posizione rispetto alla direzione dei venti e della quantità di sabbia, le dune assumono caratteristiche differenti e possono raggiungere altezze che vanno dai 3 ai 18 metri; alcune di esse si spostano lentamente a nord-est fino a 30 metri l’anno.



Il parco è attraversato da una strada asfaltata di circa 18 km, la Dunes Drive, che conduce al cuore dell’area turistica toccando tutti i punti ed i percorsi più interessanti. All’interno del parco è possibile trovare alcune aree di sosta ma non ci sono punti di ristoro, quindi è fondamentale, se si intende passare la giornata all’interno del parco procurarsi prima cibo ed acqua.



Il momento più suggestivo è sicuramente l’ora del tramonto, quando le dune cambiano colore e lo scenario è spettacolare! Il bianco della sabbia che si staglia sul blu del cielo è qualcosa che non si vede in nessuna altra parte della terra. Non si può dire di essere stati in New Mexico senza aver fatto tappa al White Sands!