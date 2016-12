Donnavventura, navigando tra le isole delle Bahamas

Le Bahamas sono un magnifico arcipelago composto da oltre 700 isole , situato tra Cuba e la Florida, all'altezza di Miami. Sono una meta da sogno per la bellezza dei loro scenari naturali, ma al contempo possono soddisfare anche i viaggiatori più esigenti, in cerca di strutture ricettive di primo livello e quelli più curiosi che troveranno interessanti attrazioni culturali ed un'atmosfera coloniale intrisa di storia; per non parlare della vivace ospitalità caraibica del popolo bahamiano, che conquista con la sua genuina allegria.

Il modo migliore per visitarle è navigando, magari a bordo di un esclusivo catamarano che scivolando fra le acque chiare e trasparenti che lambiscono le isole, le vada toccare una ad una, decidendo dove gettare l'ancora, oppure si piò optare per una crociera che vada alla scoperta di questo arcipelago rimasto per molto tempo inesplorato e che ancora oggi ancora offre un paesaggio incontaminato.



Per la bellezza e la particolare atmosfera che vi si respira, queste isole sono state scelte come set naturale di numerosi film, tra cui due dei più iconici 007, Thunderball e Mai dire mai, entrami interpretati da Sean Connery.



L'acqua ha mille sfumature di azzurro, da quelle più tenui a quelle più intense dove i fondali si fanno profondi. Si può passare in maniera nettissima dal turchese al cobalto, come se ci fosse una parete trasparente a dividerli.



Il clima, di tipo tropicale marittimo, è costituito sostanzialmente da due stagioni: quella secca e quella umida. Si va dai 20 gradi minimi dell'inverno ai 35 dell'estate, quando anche il tasso di umidità nell'aria è piuttosto alto. L'acqua invece è sempre intorno ai 26 gradi.



La natura incontaminata di queste isole non potrà che emozionare con i suoi paesaggi unici e suggestivi, che sembrano essere stati appena tratteggiati dalla mano sapiente di un poeta pittore che ha dato forma e sostanza ad un sogno perché non svanisse con il sopraggiungere dell'alba.