Donnavventura, Madagascar: alla scoperta del mare cristallino di Nosy Tsarabanjina

Il cuore dell’isola è ricco di vegetazione, alte palme ne delineano il profilo, mentre le tre spiagge di sabbia bianca fanno si che ce ne sia sempre una riparata dal vento. Fare il bagno immergendosi in queste acque azzurre e trasparenti è davvero un grande privilegio e affacciata su una delle spiagge si trova anche la spa dove ci si può lasciare cullare dal rumore delicato delle onde, dopo aver scelto fra i diversi trattamenti a disposizione degli ospiti.



E’ un luogo esclusivo dove riposarsi, rilassarsi, godersi la bellezza della natura in superficie ma anche al di sotto del pelo del mare, poiché la vicina barriera corallina brulica di vita tra creature marine come pesci, stelle di mare e tartarughe, ma anche spugne e coralli multicolore. Nei mesi tra marzo e novembre c’è anche la possibilità di avvistare le balene in transito al largo della costa. Sull’isola si trova un resort con riservate villette sulla spiaggia, realizzate in materiali naturali e perfettamente in armonia con l’ambiente circostante, una combinazione delicata di stile tradizionale malgascio e modernità che non manca di confort.



Quando arriva la sera la calda luce del sole si nasconde mora mora, piano piano, dietro all’orizzonte, regalando uno spettacolo di grande bellezza, dove ogni cosa pare avvolta da un’impalpabile velo di scintillante oro puro.