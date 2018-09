Donnavventura: lo spettacolo del Monte Fuji

Con le sue cime innevate per la maggior parte dell’anno, il Monte Fuji è un luogo dalla straordinaria bellezza paesaggistica, difatti è patrimonio mondiale come sito culturale. Il Monte Fuji o Fujisan è un vulcano di formazione recente. Con il suo cono perfetto rappresenta la montagna più alta del Giappone e con i suoi 3776 metri è uno dei vulcani più alti al mondo. Si è formato a seguito dello spostamento delle zolle tettoniche e la sua ultima eruzione risale al 1707, è quindi silente da 300 anni.

Le diverse eruzioni del passato sono le autrici delle grotte, delle caverne e dei cinque laghi, Kawaguchi, Yamanaka, Sai, Motosu e Shoji, che circondano questo grande protagonista giapponese.



La zona intorno al Fujisan è cosparsa di sorgenti calde, alcune delle quali particolarmente famose e quindi molto frequentate.

La sua figura imponente in giornate particolarmente limpide è visibile persino da Tokyo, la capitale del Giappone distante circa 100 chilometri.

La salita al Monte Fuji da sempre ha rappresentato un tipico atto di pellegrinaggio religioso, che per gli shintoisti è da intraprendere doverosamente almeno una volta nella vita.



Un famoso punto di osservazione è il tempio Arakura Sengen Shrine e salendo i suoi 400 gradini si raggiunge una terrazza panoramica con una vista mozzafiato. Nel distretto di Fujiyoshida si trova la Chureito Pagoda, costruita nel 1958 per commemorare i caduti nelle guerre giapponesi dal 1968 in poi. La Pagoda è famosa come uno dei luoghi più fotografati del Giappone, funge, infatti, da elemento di finta per quello che è il vero protagonista dell’immagine, l’immenso Monte Fuji.



Il potere del Fujisan si sprigiona nella sua massima energia quando il sole infuocato cala a poco a poco fino a quasi sfiorarlo.

Uno spettacolo sublime pregno di spiritualità del quale non si dovrebbe perdere nemmeno un attimo.