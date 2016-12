Donnavventura: Las Vegas, capitale del divertimento

Qui si trovano alcuni degli hotel più grandi al mondo come il mitico Caesar Palace, aperto nel 1966 è stato più volte ampliato; la sua ambientazione si rifà all'epoca dell'Impero romano. Molti di questi lussuosi hotel si ispirano ad iconiche città città come Parigi, New York e Venezia.



L’hotel Bellagio è un omaggio alle ville del lago di Como, le sue fontane danzanti hanno getti d’acqua alti fino a 76 metri che ondeggiando al ritmo della musica, vestendosi di luci e colori. Impossibile non notare il Paris Hotel con la sua Tour Eiffel, in cima alla quale si trova l’Eiffel Tower restaurant, un autentico tempio della cucina francese dal quale si gode una vista a 360 gradi della città.



L’Hotel New York – New York riproduce i più importanti monumenti simbolo della Grande Mela, a partire dalla Statua della Libertà, nel complesso la sua architettura crea uno scenario che ricorda lo skyline della famosa metropoli.



Il The Venetian riproduce la nostra Venezia ed è curato nei minimi particolari: piazza San Marco, palazzo Ducale, il ponte dei Sospiri e il canal Grande dove è possibile persino fare un giro in gondola, per avere l’illusione, per qualche momento, di stare davvero nel nostro bel paese. E’ di notte che Las Vegas dà il meglio di se, è più illuminata che durante il giorno ed è un susseguirsi di eventi, spettacoli, concerti e tentazioni.



Basta percorrere la Strip, come viene chiamata Fremont Street, l’arteria principale della città, per trovarsi in un'enorme galleria straripante di locali, ristoranti e casinò. Las Vegas sembra un immenso set cinematografico, non a caso infatti, sono state ambientate molte pellicole cinematografiche e serie di grande successo.



Qui si incontrano persone di ogni genere, signore eleganti ed eccentriche, attempati avventori in tuta da ginnastica, famiglie con bambini, tutti accomunatidalla voglia di divertirsi e tentare la fortuna!