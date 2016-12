Donnavventura, La Thuile: una montagna di emozioni

La Thuile si conferma ancora una volta una località dalla rilevanza “mondiale”, attiva a 360 gradi nel panorama sportivo e appetibile come meta per una vacanza sia in estate che in inverno, non a caso è il consolidato campo base di Donnavventura da diversi anni.

Nel mese di febbraio ha ospitato una tappa della coppa del mondo di sci femminile che si è disputata lungo la pista Franco Berthod, suo fiore all’occhiello nonché una delle più difficili e ripide d’Italia. Un evento accolto con grande entusiasmo in tutta la Valle d’Aosta che è rientrata nel circo bianco d’eccellenza dopo vent’anni.



Durante la bella stagione invece va in scena la mountain bike. I rilievi, le piste e i sentieri che d’inverno regalano fiabeschi e candidi paesaggi immersi nel silenzio, d’estate si vestono di verde e si trasformano in adrenalinici percorsi per gli appassionati delle pedalate in alta quota. Anche quest’anno l’appuntamento più importante è stato quello con l’Enduro World Series, il campionato mondiale di mountain bike.



Dopo Cile, Argentina e Irlanda i migliori rider di enduro al mondo sono arrivati in Italia per la prima tappa alpina di stagione lungo i sentieri naturali di La Thuile, che ha segnato il giro di boa della stagione 2016, a cui faranno seguito altre quattro gare. Oltre 400 concorrenti, provenienti da 4 Continenti, si sono sfidati nel palcoscenico naturale di la Thuile, sia lungo sentieri consolidati che nuovi, realizzati ad hoc per l’evento ed entrati già nella rete sentieristica della località valdostana.



A coronare questa vocazione “mondiale” ecco le selezioni finali di Donnavventura che di mondo ne ha visto parecchio e certo non ha intenzione di fermarsi, anzi… nuove mete sono all’orizzonte! A la Thuile infatti sono state convocate 100 aspiranti neo reporter, provenienti da tutta Italia, che si sono misurate in varie prove tra cui: un percorso allestito dall’esercito italiano, prove di guida e provini video di fronte alla telecamera. E’ tra di loro che sono state scelte 10 super finaliste, ma solo alcune di loro entreranno a far parte della squadra che partirà per la prossima spedizione, dalla portata “mondiale”!