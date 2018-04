Donnavventura: la spedizione si conclude alle Maldive

Le fronde nascondono una realtà esclusiva, dove il lusso risiede nella sussurrata ricercatezza dei dettagli e nella strenua volontà di fondersi con la natura senza disciplinarla, ma accogliendone la prorompente vitalità.



Lasceremo questa location per raggiungere l’isola preferita da Donnavventura, Athuruga, la prima ad aver accolto il team tanti anni fa: sono rimaste immutate la sua atmosfera elegante ma informale e le bianche ville a palafitta sul mare. L’isola è circondata da una bianca spiaggia corallina e poco più in là corre la barriera con la sua vivace vita sottomarina. Sull’isola si trova anche una base della Manta Trust, un’associazione che monitora e tutela il delicato ecosistema maldiviano, studiando in special modo il comportamento delle mante, questi singolari pesci cartilaginei che hanno trovato nelle ricche acque dell’arcipelago un habitat a loro congeniale.



La spedizione si conclude alle Maldive, ma è stata talmente intensa e ricca di emozioni, che vogliamo ricordare alcune delle tappe più emozionanti, a partire dal Kenya che avevamo attraversato in lungo e in largo alla scoperta dei suoi parchi più famosi, come l’Ambroseli e il Masai Mara, avevamo conosciuto il popolo masai e poi ci eravamo spostate sulla costa, tra Malindi e Watamu.

Era stata poi la volta dell’Etiopia con il popolo mursi nella valle dell’Omo, le chiese di Lalibela scavate nella roccia, il rosso massiccio del Gheralta e gli scenari incredibili del Dallol con la sua esplosione di colori e le interminabili carovane di cammelli in Dancalia.

Tappa successiva era stata l’isola di Zanzibar con le sue lunghe spiagge, come quella di Jambiani e sul versante orientale si trova il famoso The Rock, un isolotto che con l’alta marea è circondato dal mare.

Dalla Tanzania avevamo raggiunto il Mozambico e il piccolo villaggio di Ngoma dove eravamo state accolte dalla straripante gioia dei suoi bambini! Avevamo poi raggiunto il piccolo arcipelago delle Quirimbas, costituito da una trentina di isole, situate non lontano della costa del Paese, con le sue meravigliose lingue di sabbia bianca che appaiono e scompaiono con le maree.

Faremo un ultimo tuffo nelle acque delle Maldive e qui la spedizione si conclude.



L’appuntamento con la dodicesima puntata di Donnavventura Africa e Oceano Indiano è per domenica 8 aprile alle 14.00, su Rete4.