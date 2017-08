Donnavventura: incontro con il popolo dei Garifuna

In Honduras i Garifuna si sono stabiliti soprattutto nella zona di La Ceiba, sulla costa, ma anche negli arcipelaghi fronte stanti, come ad esempio l’arcipelago di Cayos Cochinos. Si tratta di un gruppo insulare costituito da due isole, Cayo Minor e Cayo Mayor, a cui si aggiungono 14 isolotti corallini, tra cui anche Cayo Chachauate, la vera destinazione del team. Nel XVII° secolo una nave carica di schiavi africani fece naufragio al largo dell’isola di Saint Vincent: alcuni di loro, tuttavia, riuscirono a sopravvivere e a raggiungere la costa mescolandosi con la popolazione indigena, dando origine all’etnia garifuna.



Le isole appartengono a una riserva marina protetta e nel 2003 sono state dichiarate Monumento Natural Marino. Fanno parte anch’esse della barriera corallina meso-americana, la seconda al mondo per estensione e per tutelarne la flora e la fauna, sia marine che terrestri, sono in vigore regole severe che, per esempio, consentono la pesca solo alla popolazione locale, portata avanti esclusivamente con tecniche tradizionali.



Le Donnavventura vivono un’esperienza autentica, a stretto contatto con la popolazione locale, sedendo alla loro tavola e integrandosi appieno nella vita del villaggio, composto da capanne e baracche spartane, dove non esistono né acqua corrente, né servizi igienici.

La lingua garifuna è un insieme di parole arawak, caraibiche e dell’Africa occidentale con l’influenza di alcune parole di lingua straniera, soprattutto spagnolo, francese e inglese.



L’isola vive principalmente di pesca e di contributi lasciati dalle persone di passaggio. Secondo una stima, la vita della comunità dell’isola necessita di circa 5000 dollari al mese per vivere, cifra che la popolazione cerca di procurare venendo il pesce sulla terra ferma e alle imbarcazioni di passaggio. E’ un luogo incontaminato, che ha conservato la sua natura selvaggia e la sue bellezza autentica. Baciato dal sole e accarezzato dal vento: è davvero un privilegio poter godere dell’isola in maniera esclusiva, senza avere nessun’altro intorno.