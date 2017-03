Donnavventura in mostra al CDI di Milano

“Donnavventura – Donne in azione” è il titolo della mostra della mostra fotografica allestita presso il CDI, Centro Diagnostico Italiano, storico partner di Donnavventura, nella sua sede principale di Milano in via Saint Bon 20, fino al 30 aprile 2017. Un percorso fotografico, articolato in sei sezioni, che raccontano il mondo di Donnavventura, soprattutto il dietro le quinte, con l’obiettivo di far conoscere quanto lavoro, impegno e dedizione servano per portare a termine le spedizioni e quindi per realizzare le puntate della serie televisiva.