Donnavventura in Florida: Miami beach, il giusto mix tra arte e divertimento

Miami è una delle città più affascinanti e glamour e in assoluto, la sua lunga spiaggia è un invito a crogiolarsi al sole e a praticare le più svariate attività sportive ed è anche il punto di partenza ideale per molte escursioni a breve raggio come: gli Everglades, le Keys fino a Key West, Orlando con i parchi di Disney e Cape Canaveral dove si trova il Centro Spaziale della NASA. Da qui inoltre si possono agilmente raggiungere tutte le più belle isole caraibiche.

Miami in se è un autentico crogiuolo di razze, una mescolanza vivace ed esuberante di comunità latino-americane, caraibiche e di lingua spagnola e creola, tanti gli europei e moltissimi gli italiani che sono riusciti ad avviare attività di successo e alla moda, ne è un esempio il The Park Central Hotel al 640 di Ocean Drive. L’hotel si trova in un elegante edificio Art Déco, Miami infatti vanta uno dei più estesi quartieri Art Déco al mondo con bei palazzi dai colori pastello, realizzati tra gli anni ‘20 e ’40, se ne trovano più di 800.



La città manifesta la sua vocazione artistica anche in uno dei suoi quartieri più interessanti, quello di Wynwood, considerato la più grande installazione di street-art al mondo. E’ stato completamente riqualificato, niente più fabbriche dismesse o palazzi abbandonati, ma gallerie, laboratori, aree espositive, bar, caffè, ristoranti, che sono tra i più alla moda della città. Ci sono murales e graffiti a perdita d’occhio edoltre 70 gallerie. E’ una delle più fertili e creative comunità artistiche degli Stati Uniti. Ogni artista può esprimere tutto il suo talento e il suo estro, scegliendo liberamente il soggetto della propria opera.



Miami Beach è una città in cui non ci si annoia mai, né di giorno né di notte quando l’atmosfera si fa incandescente! Ocean Drive, che corre parallela all’oceano, è sfavillante di luci al neon, insegne colorate e musica che esce da ogni locale e invade la strada. Ristoranti, caffè, locali dove ascoltare musica e ballare sono una tentazione continua a fare le ore piccole.



L’imperativo categorico è divertirsi, esagerare, mettersi in mostra. E’ una sfilata continua di persone dai look più strani ed eccentrici e di auto di lusso che si muovono a passo d’uomo per guardare e… farsi guadare!