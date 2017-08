Donnavventura in California: a spasso tra Santa Monica e Malibu

L’attrazione principale di Santa Monica è sicuramente il suo lungo molo, dove è possibile trovare negozi, ristoranti e tutte le attrazioni del Pacific Park, tra cui la ruota panoramica alimentata ad energia solare. Il molo di Santa Monica è rimasto identico dall’anno della sua fondazione, il 1909, e percorrendolo si possono sentire scricchiolare i listelli di legno e respirare un po’ di quella magia del tempo. E’ il più vecchio molo di divertimenti della California e lungo i suoi 250 metri di assi di legno, passeggiano ogni giorno centinaia di persone rapite dal suo impareggiabile fascino.



Non lontano da Santa Monica sorge un’altra piccola cittadina mitica ed esclusiva: Malibu, con le sue invidiabili ville sulla spiaggia. Una località di mare, pacifica, dove si respira un’aria rilassata, molto chic. Ovviamente il suo punto di ritrovo è il Malibu Pear, un molo più stretto di quello di Santa Monica, molto romantico, da cui si gode di una vista spettacolare sull’Oceano Pacifico, con un piccolo promontorio dove abili surfer si cimentano con delle onde più o meno alte a seconda delle maree.



Malibù non ha un vero e proprio centro città e si distende lungo 27 miglia di scenografica costa, lungo la quale sono disseminate le residenze di molte stelle del cinema e dello spettacolo. Lo storico molo è uno dei punti d’incontro più amati grazie ai suoi piccoli caffè e locali.



Malibu offre spot molto ambiti dai surfisti: mentre le Hawaii sono meta per appassionati di grandi onde, quelle che superano anche i 10 metri di altezza, Malibu è il luogo in cui i surfisti si sfidano in esercizi di stile e danno prova di una tecnica che coniuga eleganza, potenza e spettacolo. Sono loro ad aver dato alla località il nomignolo di The ‘Bu, contrazione di Malibu.