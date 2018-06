Donnavventura: il paradiso è a Tahaa, in Polinesia

Di fronte a Tahaa si trova il giardino dei coralli, un canale naturale dall’acqua bassa, costellato da coralli colorati e abitato da centinaia di pesci. Il suo fondale è un vero tesoro di meraviglie, un’esplosione di colori mozzafiato. L’acqua ha un colore incredibile, con una trasparenza che in pochi altri posti al mondo è facile trovare.



Tahaa è un’isola segreta e remota, dove regna una natura incontaminata ed è l’ambiente naturale della vaniglia. Navigare tra le tante isole ed isolotti della Polinesia Francese permette davvero di vivere la dimensione più autentica di questo paradiso, godendosi il panorama e lasciando correre lo sguardo tra il cielo ed il mare, tra le sue mille variazioni di colore. Distese infinite di acque smeraldine che non hanno eguali e dalle quali emergono piccole e rigogliose isole che sembrano solo appoggiate sulla superficie del mare.



Questa è una meta da sogno per tutti gli uomini e le donne, non solo come viaggio di nozze, ma anche come esperienza in stile Donnavventura.