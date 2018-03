Donnavventura: Giamaica, terra di turismo e di volonturismo

Nelle giornate di sole gli sport d’acqua la fanno da padrone. Ce n’è per tutti i gusti, dalla vela, al wakeboard, alla canoa, e non mancano di certo numerose immersioni per esplorare i brillanti colori del mondo sommerso e le meraviglie del fondale marino.



La vegetazione è così ricca e abbondante da ricoprire la maggior parte della superficie dell’isola. E tra insenature protette, montagne scoscese e caverne, di tanto in tanto si possono scoprire anche piacevoli sorprese come le Dunn’s River Falls, delle imponenti e fresche cascate, situate nei pressi di Ocho Rios. Località di crescente interesse turistico, Ocho Rios si trova sulla costa settentrionale dell’isola e un tempo era un semplice villaggio di pescatori, mentre ora è costellato di hotel di lusso. Proprio qui, infatti, è stato costruito Sandals Ochi Beach Resort, una grande struttura di Sandals Resort, in perfetta armonia con la natura e con l’ambiente circostante. All’interno vi sono Chef importanti che spiegano come preparare piatti prelibati con un pesce considerato nocivo per l’ecosistema caraibico, il pesce scorpione, che può trasformarsi in una vera delizia culinaria.



La Giamaica è un luogo speciale, che permette di vivere una vacanza nel relax completo, tipico di una località caraibica e che presenta delle attività inaspettate, come quelle cui ho avuto la fortuna di prendere parte durante la mia permanenza sull’isola grazie a Sandals Foundation, un organizzazione no-profit che promuove il coinvolgimento dei turisti in attività solidali e divertenti. Mi hanno guidato fino ad una scuola elementare di Ocho Rios, dove ho avuto la possibilità di entrare in contatto con i bambini, aiutarli negli esercizi scolastici e donare loro dei libri in inglese.



Quindi siamo andati al The Village Academy, una realtà pensata per adolescenti con un passato difficoltoso, che la fondazione toglie letteralmente dalla strada, formandoli affinché possano trovare impiego nel settore agricolo e in quello della pastorizia. Ho preso parte infine alla raccolta dei rifiuti in spiaggia insieme a grandi e piccini ed è stato divertente ripulire tutti insieme quella terra e farla tornare nel suo splendore.

Questa esperienza insegna ad essere altruisti anche quando si è in vacanza. E’ donare qualcosa agli altri mentre si dona a sé.

Vanessa