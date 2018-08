Donnavventura Experience in Polinesia

La prima tappa è Moorea dove le neo reporter Giorgia e Sabrina nuotano con gli squali pinna, con le razze e le con tartarughe, presenze costanti del reef, abbastanza semplici da avvistare ma anche altrettanto schive e veloci nell’allontanarsi guadagnando profondità.



Da Moorea il team raggiunge Rangiroa dove si trova la Laguna Blu, una piccola laguna posta all’estremità nord orientale della più grande laguna dell’atollo di Rangiroa, un luogo di incredibile bellezza, incontaminato e incantevole, dove mille gradazioni di azzurro si riconcorrono fra cielo e mare. Rangiroa fa parte delle isole Tuamotu, a cui appartiene anche l’isola di Fakarava; occorre affrontare diverse ore di navigazione per raggiungerla ma ne vale decisamente la pena perché si tratta di un luogo davvero speciale, una Polinesia un po’estrema, sia dal punto di vista geografico, che per la sua natura incontaminata, tant’è che dal 1977 è stata dichiarata dall’Unesco riserva della biosfera. È qui che si trova la spiaggia rosa, una sottile mezzaluna di sabbia fine come cipria che ha un colore rosa molto particolare, una palette di sfumature che si fanno più o meno intense quando vengono scaldate dal sole.



Tappa successiva: le isole della Società, il più occidentale dei 5 arcipelaghi polinesiani. Fra i tanti motu caratteristici di questa area ce n’è uno che è particolarmente suggestivo, è il motu Tau Tau, di fronte all’isola di Taha'a, dove si trova un canale dall’acqua bassa, disseminato di coralli fra i quali nuota una miriade di piccoli pesci colorati, sembra un giardino sommerso, da qui il nome: il giardino dei coralli.



Dell’arcipelago della Società fa parte anche Bora Bora, l’archetipo del paradiso tropicale poiché è la prima ad essersi imposta nell’immaginario collettivo sin dai tempi in cui fu scoperta da esploratori europei. E’ un concentrato di bellezza e opportunità, la sua laguna è perfetta per praticare sport acquatici, mentre in prossimità del reef si possono fare immersioni spettacolari.



Il viaggio si conclude a Tahiti è la più grande delle isole del Vento ed è qui che si trova Papeete, la capitale della Polinesia Francese. Offre scorci diversi ed una grande varietà di spiagge, non solo candide spiagge coralline, come da immaginario collettivo, ma anche nere di chiara origine vulcanica. Il cuore dell’isola è quasi completamente disabitato ed ospita una lussureggiante foresta pluviale ricca di corsi d’acqua che precipitando dalle pareti a strapiombo dei rilievi vulcanici, creano cascate davvero impressionanti e roboanti.



L’appuntamento con la puntata Donnavventura Experience Speciale Polinesia è per domenica 2 settembre, alle ore 14.00, su Rete4.